Villaya 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yaptılar

Bir internet sitesi üzerinden merkez Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde ‘Stadyuma yakın 6+1 akıllı ev sistemli site içi lüks’ başlığıyla satışa sunulan 6+1 villaya 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yapılması pes dedirtti. 8 Şubat 2023 tarihinde 10 milyon 500 bin liraya satışa konulan villa, 18 Şubat’ta önce 11 milyon 500 bin liraya, 28 Şubat’ta ise 14 milyon liraya çıkartıldı. 20 günde 3 milyon 500 bin lira zam yapılan villa deprem fırsatçılığını bir kez daha gözler önüne serdi.