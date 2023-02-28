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Fahiş fiyata hapis geliyor: 2 yıldan 5 yıla kadar

Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürünler ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiren yasa için kolları sıvadı. Düzenlemeye göre, olağanüstü dönemlerde fahiş oranda fiyat artıranlar, para cezasının yanında hapis cezası da alacak.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası geliyor.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek. Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

MECLİS GÜNDEMİNDE

Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor. Bakan Bozdağ, ağır cezalar öngören düzenleme açıklaması yapmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti.


#Adalet Bakanlığı
#Fahiş Fiyat
#Deprem
#TBMM
2 saat önce
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Fahiş fiyata hapis geliyor: 2 yıldan 5 yıla kadar
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