Yardım ederken dolandırılmayın

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İnternet dolandırıcılığı ve oltalama girişimlerine müdahale eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), depremin başladığı andan bu yana 387 zararlı bağlantıyı tespit etti. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, 150’den fazla uzman, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Depremin yaşandığı pazartesi gününden itibaren ihbar edilen 387 zararlı yazılım bulunarak erişim engellendi. “depremdeyanyana.com”, “deprembagis.com”, “depremdenkorun.online”, “hataydeprem.com”, “deprem-bagislarim.net”, “turkiyedeprem.com”, “afaddeprembagis.net”, “depremzedelere-yardim.com”, “destekdeprem.com”, “depremdestek.com”, “depremvergileri.net”, “112acilkiyafetler.com” ve “afetacilyardim.net” adlı siteler erişime engellenenlerden bazıları.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı. EGM’ye bağlı Siberay, AFAD gibi resmi kuruluşları taklit ederek bağış talep edebilecek dolandırıcılara karşı uyardı. Siberay, vatandaşların dolandırıcılık amaçlı siteleri ihbarlarını “usom.gov.tr/ihbar” bağlantısından, zararlı görülen uzantıları ise “usom.gov.tr/adres” bağlantıları üzerinden iletebileceklerini duyurdu.