Yardım ederken dolandırılmayın

İnternet dolandırıcılığı ve oltalama girişimlerine müdahale eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), depremin başladığı andan bu yana 387 zararlı bağlantıyı tespit etti. Resmi, özel kurum ve kuruluşlarda yer alan siber olaylara müdahale ekipleri ile koordineli çalışılan merkezde, 150’den fazla uzman, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Depremin yaşandığı pazartesi gününden itibaren ihbar edilen 387 zararlı yazılım bulunarak erişim engellendi. “depremdeyanyana.com”, “deprembagis.com”, “depremdenkorun.online”, “hataydeprem.com”, “deprem-bagislarim.net”, “turkiyedeprem.com”, “afaddeprembagis.net”, “depremzedelere-yardim.com”, “destekdeprem.com”, “depremdestek.com”, “depremvergileri.net”, “112acilkiyafetler.com” ve “afetacilyardim.net” adlı siteler erişime engellenenlerden bazıları.