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Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin yeni düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:59 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Görev yeri atamalarının başarı puanı ve kontenjana göre yapılacağı uygulama kapsamında, hakim ve savcı yardımcılarının görev süresi 3 yıl olacak. Sürenin 1 yıllık bölümü Türkiye Adalet Akademisi’nde teorik ve pratik eğitimle geçirilecek. Kalan süre ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında uygulamalı olarak tamamlanacak. Adayların iletişim ve mesleki becerilerini artırmanın hedeflendiği yeni düzenlemeyle, mesleki yargı etiği ilkeleri ile ilgili farkındalığını artırarak mesleki uyum da kolaylaşacak. 46 maddelik yönetmelikle, hakim ve savcı adaylığı uygulamasına da son verilmiş oldu.



#Yargı
#Adalet Bakanlığı
#resmi gazete
#Atama
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