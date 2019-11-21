Gündem Yargıtay, Türk Telekom baskını davasında 18 sanığın cezasını onadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Yargıtay, Türk Telekom baskını davasında 18 sanığın cezasını onadı - Son dakika haber

Yargıtay, Türk Telekom baskını davasında 18 sanığın cezasını onadı

Yargıtay, darbe girişiminde Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin 13 sanığa verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ile 15 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün Türk Telekom Ulus binasını işgal görüntüleri ortaya çıkmıştı.
FETÖ'nün Türk Telekom Ulus binasını işgal görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, 13 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Daire, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin davada, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Türk Telekom binasını işgal davasında karar
GÜNDEM
Türk Telekom binasını işgal davasında karar

Buna göre, eski binbaşı Yahşi Ekici ile Kara Harp Okulu Komutanlığı subay adayı kursiyer sanıklar Samet Tanrıverdi̇, Rıfat Çalık, Meli̇h İsa Aktaş, Ömer Karayoluk, Şahi̇n Çağlıyan, Mehmet Aslan, Hakan Özer, Semi̇h Kuvvet, Aykan Kılıçarslan, Hasbi̇ Eray Karaaslan, Süleyman Ari̇f Varol ve Uğur Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

Türk Telekom önünde servis aracını tarayan alçaklar görüntülendi
OYNAT 01:28
Türk Telekom önünde servis aracını tarayan alçaklar görüntülendi
15 Temmuz gecesi İstanbul'da çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup asker kıyafeti giymiş teröristin Acıbadem Türk Telekom binası önünde servis aracına ateş açtığı görülüyor. Bir diğer görüntüyse İBB önünde darbeci hainlerin polisin üzerine ateş açması üzerine yaralanan polisler görülüyor.

Daire, Abbas Güngören, Adil Cumhur İpekçi, Bilal Ergen, Erdoğan Gezer, Fatih Karaaslan, Fikret Erdoğan, Güngör Gürcan, İbrahi̇m Çok, İsa Akgül, Mehmet Ali̇ Bulazar, Mert Erdi̇ Kurtoğlu, Mustafa Kılıç, Sadık Emre Oral, Selami̇ Yıldırım ve Zi̇nnur Çeti̇n'e de aynı suçtan verilen "müebbet hapis" cezasının da onanmasına hükmetti.

Türk Telekom'u basan darbecilerin derdest edilme anları!
OYNAT 00:58
Türk Telekom'u basan darbecilerin derdest edilme anları!
Hain darbe girişimi sırasında Fetöcülerin hedefindeki şirketlerden Türk Telekom, 15 Temmuz'un yıldönümüne sayılı günler kala, Ulus binasının işgal görüntülerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Daire, tüm sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen hapis cezasını ise bozdu. Kararda, sanıkların eylemlerinin hukuki olarak tek fiil oluşturacağı, binanın tek bir girişle kontrolü sağlanan tek bir bina olup olmadığının araştırılması gerektiği belirtildi.

Eksik soruşturma ile bina içindeki odalarda bulunan mağdurlar yönünden oda sayısı kadar suç oluştuğu kabul edilerek karar verilmesi, bozma nedeni sayıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada firari sanık eski yarbay Ömer Ergenekon'un dosyası ayrılırken bir er ise beraat etmişti.

18 sanığın cezası onandı

18 sanığın cezası onandı

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Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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