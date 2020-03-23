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İSTANBUL

Yasağı hiçe saydılar: Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı.

  • Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Konvoy halinde tünele girdiler

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İHA
İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

İHA
İstanbul’da korona virüse rağmen toplanıp asker uğurladılar

Yasağa rağmen asker uğurlaması otogar dışında devam ettiler: Skandala polis müdahale etti
FOTOĞRAF 7
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İçişleri bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini aldı.
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Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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İçişleri Bakan’ı açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri müdahalede etti.
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Polis ekipleri Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz diyerek uyarılarda bulundu.
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Yasağa rağmen asker uğurlaması otogar dışında devam ettiler: Skandala polis müdahale etti
Koronavirüs salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşların asker uğurlama törenlerinde otogar dışında kutlanması dikkat çekti. Asker uğurlamasına polis ekipleri müdahale bulundu.

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