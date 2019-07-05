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EĞİTİM

Yaşayan Kampüs geliyor

Sakarya Üniversitesi, “Yaşayan Kampüs” projesiyle örnek bir uygulamayı hayata geçiriyor. “Kütüphane ve spor alanlarının sürekli açık olması yetmez” diyen Rektör Fatih Savaşan, öğrencilerin doğayla iç içe zaman geçirecekleri bir konsept hazırladıklarını söyledi. Savaşan, “Öğrenciler macera park, paintball, airsoft, fitness gibi aktivitelerle buluşacaklar. Kahve keyfi ve yöresel tatların sunulacağı mekanlarımız olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi, öğrencilerin kampüste ders dışında da zaman geçirmelerine imkan sağlayacak “Yaşayan Kampüs Projesi”ni hayata geçiriyor. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, öğrencilere sosyal dinlence ve eğlence alanları oluşturulacak projenin aşama aşama tamamlanacağını söyledi. Savaşan, “Kütüphanelerin sürekli açık olması, spor alanlarının ve kongre merkezimizin salonlarının faal olması önemlidir ama yaşayan kampüs konsepti için yeterli değildir. Kampüs dersten sonra hızla uzaklaşılacak bir mekân olmaktan çıkarılmalıdır. Öğrencilerimiz ve personelimizin kampüste daha çok zaman geçirmesini istiyoruz. Bu yüzden tüm kampüslerin ‘Yaşayan Kampüs’ haline gelmesini istiyoruz” dedi.

Fatih Savaşan

7/24 ZAMAN GEÇİREBİLECEKLER

Savaşan “İlk olarak enstitüler kavşağından başlayıp merkez kafeteryada sona eren alanda çalışmalar başlamak üzere. Burada öğrencilerin 7/24 yeşil ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlar ve yürüyüş yolu planlıyoruz. Bu güzergâhın merkezinde ise kaliteli ve konforlu ‘Kahve Keyfi’ isminde bir mekân oluşturacağız. Ayrıca bu alanda öğrencilerin açık havada spor yapabilecekleri mekânlar da tasarladık. Üniversiteler kültürlerin de buluştuğu yerlerdir. Öğrencilere yöresel tatları da sunacağımız mekânlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

KANTİN VE KAFETERYAYI ÜNİVERSİTE İŞLETECEK

Savaşan projenin ikinci aşaması hakkında şunları aktardı: “Kantinleri tek bir konseptte hizmete sunar konuma getireceğiz. Bu amaçla da üniversite senatosunun aldığı kararla Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir iktisadi işletme kuruldu. Tüm kantin ve kafeteryaları üniversite işletecek. Bu işletme tüm alanlarda aynı kalite, konfor, standardı ve asla taviz verilemeyecek hijyeni sağlamamıza imkân sağlayacak”

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LİSANSLI ÜRÜNLER OLACAK

Projenin üçüncü ayağının sosyal alanlardan oluşacağını söyleyen Prof. Dr. Savaşan, “Üniversitenin birçok yerini 7/24 aktif kullanılan alanlara dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerimizi macera park, paintball, airsoft, fitness merkezi gibi alanlar ve aktivitelerle buluşturacağız. Ayrıca, SAÜDükkan’ ismi ile bir mağaza açarak öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversiteye aidiyetlerini de güçlendirecek lisanslı ürün bulmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

  • EN AZ 150 ÖĞRENCİYE İŞ İMKANI
  • Yaşayan Kampüs Projesi ile oluşturulacak yeni alanlarda, özellikle kantin ve kafeteryalarda üniversite öğrencilerinin istihdam edileceğini belirten Prof. Dr. Savaşan, sözlerine şöyle devam etti: “En az 150 öğrenciye yarı zamanlı çalışma imkânı sağlayacağız. Yarı zamanlı olarak çalışmak isteyen çok sayıda öğrencimizin bulunduğunu biliyoruz. Bu proje ile öğrencilerimiz kampüs sınırları içerisinde daha güvenli ortamlarda çalışarak gelir elde ederken aynı zamanda eğitimlerine de devam edebilecekler.”

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