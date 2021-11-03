Gündem Yassıada mağdurları Mecliste
ANKARA

Yassıada mağdurları Meclis’te

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada mahkemeleri mağdurlarının yakınlarını kabulünde 2019’da Yassıada kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini söyledi. Şentop, Yassıada’daki yargılamaların ‘tabii hakim’ ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Abone Ol Google News
Ankara Yeni Şafak
​Yassıada mağdurları Meclis’te ​
Şentop, Yassıada’daki yargılamaların ‘tabii hakim’ ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada mahkemelerinde yargılanan ve mağdur edilen milletvekillerinin yakınlarından oluşan heyeti kabul etti. Şentop, makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2019 tarihinde Yassıada’da bir program düzenlediklerini, orada Yassıada Mahkemesi kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini belirtti.

YASSIADA MAHKEMESİ’Nİ KALDIRDIK

Daha sonra bu yönde atılacak adımların bazı mahsurlarının olabileceği yönünde bir kanaatin oluştuğunu anlatan Şentop, Yassıada Mahkemesi’ni kuran kanunu yürürlükten kaldırarak mahkemenin yok hükmüne geldiğini ve kararların da geçersiz hale geldiğini söyledi.

KAYITLAR DİJİTAL ORTAMDA

Şentop, Yassıada yargılamalarıyla ilgili Meclisteki evrakların dijital ortama geçirildiğini dile getirerek “Bu konularda akademik çalışmalar yapılabilir” dedi.

Heyette; eski Samsun Milletvekili, Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri, eski Mersin Milletvekili Hüseyin Fehmi Fırat’ın oğlu Mehmet Mircan, eski Hakkari Milletvekili Ubeydullah Mümtaz Seven’in oğlu Adnan Seven ve eski İzmir Milletvekili Abdulkerim Sebati Acun’un oğlu Ahmet Acun yer aldı.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı
GÜNDEM
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada'da bir zulüm makinesi işletildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yassıada'da bir zulüm makinesi işletildi
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

Ev sahipleri bu oranın üzerine çıkamayacak.
Tik-tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Tik-tok uğruna
canlarını hiçe saydılar

​Çatıdaki çocuklar yürekleri ağza getirdi.
Getirisi yüksek

Getirisi yüksek

Buğdaydan 30 kat daha fazla kazandırıyor.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​Ekim ayında yüzde 2,39 artış yaşandı.

​Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, kendini savunmak isterken açığa düştü.

​CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi.

​BM'nin Bosna temsilcisinden korkutan uyarı.

​Adana'da tefeci operasyonu: 18 kişi gözaltında

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.