​Yassıada mağdurları Meclis’te ​

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada mahkemelerinde yargılanan ve mağdur edilen milletvekillerinin yakınlarından oluşan heyeti kabul etti. Şentop, makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 2019 tarihinde Yassıada’da bir program düzenlediklerini, orada Yassıada Mahkemesi kararının yok sayılmasının gündeme geldiğini belirtti.
YASSIADA MAHKEMESİ’Nİ KALDIRDIK
Daha sonra bu yönde atılacak adımların bazı mahsurlarının olabileceği yönünde bir kanaatin oluştuğunu anlatan Şentop, Yassıada Mahkemesi’ni kuran kanunu yürürlükten kaldırarak mahkemenin yok hükmüne geldiğini ve kararların da geçersiz hale geldiğini söyledi.
KAYITLAR DİJİTAL ORTAMDA
Şentop, Yassıada yargılamalarıyla ilgili Meclisteki evrakların dijital ortama geçirildiğini dile getirerek “Bu konularda akademik çalışmalar yapılabilir” dedi.
Heyette; eski Samsun Milletvekili, Ulaştırma, Milli Eğitim, Bayındırlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri, eski Mersin Milletvekili Hüseyin Fehmi Fırat’ın oğlu Mehmet Mircan, eski Hakkari Milletvekili Ubeydullah Mümtaz Seven’in oğlu Adnan Seven ve eski İzmir Milletvekili Abdulkerim Sebati Acun’un oğlu Ahmet Acun yer aldı.