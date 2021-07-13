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KAYSERİ

Yaz okullarıyla çocuklar mutlu

Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarındaki eğitimlere 13 branşta ve 13 tesiste başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yaz okullarıyla çocuklar mutlu​
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından açılan yaz okullarında basketbol, futbol, tenis, yetişkin tenis, cimnastik, buz pateni ve okçuluk, su kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.

Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarındaki eğitimlere 13 branşta ve 13 tesiste başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından açılan yaz okullarında basketbol, futbol, tenis, yetişkin tenis, cimnastik, buz pateni ve okçuluk, su kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.

  • Pandemi nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklar yaz kurslarına yoğun ilgi gösterirken, çocukların hem eğlendikleri hem de spor yaparak yazın keyfini doyasıya çıkardıkları görüldü. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. çocukların hem eğlenmeleri, hem de spor yaparak bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamayı hedefliyor. Vatandaşlar, konuya ait bilgilere 4442899 no’lu telefondan, www.sporaskayseri.com.tr adlı web sitesi adresinden veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.
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