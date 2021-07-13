​Yaz okullarıyla çocuklar mutlu​

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından açılan yaz okullarında basketbol, futbol, tenis, yetişkin tenis, cimnastik, buz pateni ve okçuluk, su kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.

Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarındaki eğitimlere 13 branşta ve 13 tesiste başladı. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından açılan yaz okullarında basketbol, futbol, tenis, yetişkin tenis, cimnastik, buz pateni ve okçuluk, su kayağı branşlarında bir dönemde toplam 818 öğrenciye hizmet veriliyor.