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Yeni bir kaos planı devrede: Irkçı gruplar Türkiye'deki 3 milyondan fazla Suriyelinin pasaport ve adres bilgisini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriyelilere yönelik başlatılan kaos planına bir yenisi daha eklendi. Irkçı grupların, mesajlaşma uygulaması olan Telegram üzerinden, Türkiye'de yaşayan 3 milyon 313 bin 701 Suriyelinin pasaport ve adres bilgisini paylaştığı öğrenildi. Irkçı grupların daha önce de bir diğer mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp üzerinden 500’er kişilik dört ayrı gruptan haberleşerek Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırı planladıkları ortaya çıkmıştı.

23:15 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:38 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Irkçı grupların Türkiye'deki Suriyelilerin pasaport bilgilerini paylaştığı ortaya çıktı.
Irkçı grupların Türkiye'deki Suriyelilerin pasaport bilgilerini paylaştığı ortaya çıktı.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir kişinin, akrabası olan küçük yaştaki kız çocuğunu taciz etmesi sonrası gelişen olaylar provokasyona dönüşmüş, ülkenin dört bir yanında Suriyeliler hedef alınarak saldırılar düzenlenmişti.

Melikgazi ilçesinde fitili ateşlenen provokasyonda Suriyelilere ait iş yerleri ve araçlar yakılmış; birçok Suriyeli de darbedilmişti.

30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından emniyet güçlerince düzenlenen operasyonlarla çoğu 15 ila 30 yaş arasında olan 750 kişi gözaltına alınırken, sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen dört şüpheli ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen altı şüpheli tutuklandı.

Telegram'dan Suriyelilerin pasaport bilgilerini paylaştılar

Suriyelilere yönelik provokatif eylemler yer yer kendisini göstermeye devam ederken düğmesine basılan kaos planına bir yenisi daha eklendi.

Kayseri'de vandallığı başlatan ve olayları körükleyen ırkçı gruplar şimdi de Türkiye'deki Suriyelileri fişlemeye başladı.

Irkçı grupların, mesajlaşma uygulaması olan Telegram üzerinden, Türkiye'de yaşayan 3 milyon 313 bin 701 Suriyelinin pasaport ve adres bilgisini paylaştığı öğrenildi.

WhatsApp'tan örgütlenmişlerdi

Irkçı grupların daha önce de bir diğer mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'tan örgütlendikleri ortaya çıkmıştı.

Daha önce polisin rutin kontrollerinden kaçmak için kullanılan bu gruplarda Suriyelilere yönelik saldırılar planlanmıştı.

Sadece WhatsApp üzerinden 500’er kişilik 4 ayrı gruptan haberleşen vandalların, Suriyelilere ait ev, iş yeri ve araçlara saldırı planladıkları ortaya çıkmış; söz konusu gruplarda Suriyelilere ait araçların plakaları paylaşılarak, "Kalabalık olmadan temiz hareket etmek lazım, yoksa tepemize binerler", "Kameralara dikkat edin" gibi uyarılar da yapıldığı tespit edilmişti.

Yine gruplarda tek tek Suriyelilerin adresleri paylaşılıp kalabalık grupların bu noktalara yönlendirildiği de belirlenmişti.



#Provokasyon
#Suriyeliler
#Kaos Planı
#Pasaport
#Adres
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