Yeni çiftlere ev eşyası desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl dünya evine girecek genç çiftlere destek olmak için hazırladığı ev eşyaları ilk sahiplerine ulaştı. Başkan Fatma Şahin’in, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” sözlerinden hareketle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında müjdelediği destek paketinin dağıtımına başlandı. Bu kapsamda Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi’ndeki yeni çiftlerin buz dolabı ihtiyacı giderildi.

7 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” projesine şimdiye kadar yaklaşık 7 bin kişinin başvurduğunu belirterek, “Başvuran vatandaşlarımız, kesin evlilik cüzdanını oluşturduktan sonra biz, bu başvuruları değerlendirme altına alıyoruz. Zaten ortalama olarak da Gaziantep genelinde yılda 20 bin civarında çift evleniyor” diye konuştu.

200 ÇİFTE EŞYALARI ULAŞTIRILACAK

Aksoy, şu ana kadar 200 genç çiftin kesin evlilik cüzdanını oluşturduğu için bu yardımdan faydalanacağını dile getirerek, “Dağıttığımız ev eşyalarının içerisinde; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, oturma grubu ve elektrikli ev eşyaları bulunuyor. Çiftlerimiz yalnızca bir seçenek içerisinde yer alan bir ürün desteğinden faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

MUTLU AİLE MUTLU TOPLUM

Konuşmasına aileye müessesesine çok önem verdiklerini aktararak devam eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla başlatılan bu projede gençlerimiz mutlu ailelerde, mutlu yuvalarını kurarken biz de bu mutluluklarına bir nebze katkımız olsun istiyoruz. Bu destek bizler için çok önemli. Çünkü mutlu aileler, mutlu toplumları oluşturuyor. Mutlu toplumlar da mutlu devletleri oluşturuyor. Biz aile kurumuna, çok önem veriyoruz. Genç çiftimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum.”

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Büyükşehir’in bu destek paketinden faydalanan Yalçın Sağ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bu desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, “Büyükşehir’in yaptığı çalışmalar çok güzel, yapılan bu yardımlardan dolayı memnunum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama göremezsiniz” dedi.

7 Mayıs 2023 tarihinden sonra evlenen veya evlenecek 18-30 yaş aralığındaki çiftlerden yalnızca bir kişinin yararlanabileceği destek paketinin başvuruları internet adresinden alınmaya devam ediyor.







