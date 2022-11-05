Gündem Yeniden Refah Partisi 2 Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak
POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2'nci büyük kongrelerini yarın yapacaklarını belirterek, "Kongremizde Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partimizin gücünü, adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstereceğiz" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Yeniden Refah Yeniden Erbakan" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, kayıtlı bin 225 delege yeni yönetimi belirlemek için oy kullanacak.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olması beklenen kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

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2023 seçim kampanyası başlatılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yaptığı açıklamada, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından 60 bine yakın katılımcı beklediklerini bildirdi.

Kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda davetlinin katılacağını belirten Erbakan, vatandaşları da kongrelerine davet etti.

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Kongreyle 2023 seçim kampanyasını da başlatacaklarını vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

  • "Aziz milletimizi tüm maddi ve manevi sıkıntılarından, dünya genelindeki tüm mazlumları, ezilenleri kurtarmak, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek, ikinci 40 yılda hedeflerine ulaştırmak için, yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için yola çıkan Yeniden Refah Partimiz, 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da 50 bini aşkın vatan evladının katılımıyla Türk siyaset tarihinin en büyük genel kurulunu yaparak birinci büyük şahlanışını gerçekleştirdi ve tarih yazdı.
  • Yeniden Refah Partimiz ikinci büyük şahlanışını yarın, yine Ankara Arena'da yapılacak olan 2. Olağan Büyük Kongresi ile gerçekleştirecek. Kongremizde Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partimizin gücünü, adım adım iktidara yürüdüğünü tüm dünyaya göstereceğiz."
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