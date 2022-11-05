Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Yeniden Refah Yeniden Erbakan" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, kayıtlı bin 225 delege yeni yönetimi belirlemek için oy kullanacak.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın tek aday olması beklenen kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

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2023 seçim kampanyası başlatılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, yaptığı açıklamada, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından 60 bine yakın katılımcı beklediklerini bildirdi.

Kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda davetlinin katılacağını belirten Erbakan, vatandaşları da kongrelerine davet etti.

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Kongreyle 2023 seçim kampanyasını da başlatacaklarını vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti: