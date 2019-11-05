Gündem Yetimler piknikte moral depoladı
GAZİANTEP

Yetimler piknikte moral depoladı

Şehitkamil Belediyesi, yetim çocuklar ve ailelerine yönelik piknik düzenledi. Dülük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yetim çocuklar ve aileleri, birbirinden farklı etkinliklerle dolu keyifli bir gün yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merhamet Eli projesi
Merhamet Eli projesi

Şehitkamil Belediyesi’nin ‘Merhamet Eli’ projesi kapsamında bünyesinde oluşturulan Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerinin hayata daha umutla bakabilmesi için faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklu ailelere yönelik eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra yapılan sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Dülük Tabiat Parkı’nda piknik organize etti. Birçok farklı etkinliği içinde barındıran piknik organizasyonuna katılan aileler ve çocukları, keyifli ve mutlu bir gün geçirdi.

Çocuklar mutlu bir gün geçirdi

  • Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan çocuklar, çok eğlenceli ve mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdiler. Arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını, ardından ikram edilen yemekten yedikten sonra uzun süre dans ettiklerini anlatan çocuklar, sağlanan imkan dolayısıyla teşekkür ettiler.
  • Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştıktan sonra çok huzurlu olduğklarını ifade eden Semra Yalçın ve iki çocuk annesi Elif Çetin, “Bugün burada çok eğlendik. Ailelerimizin bize yapmadıklarını yapıyorlar. Hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ederiz. Allah, Başkanımızın ve hocalarımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştular.

Düğünlerinde takı istemeyen genç çiftin davetlilerden tek isteği: Yanınızda bir yetim getirin
HAYAT
Düğünlerinde takı istemeyen genç çiftin davetlilerden tek isteği: Yanınızda bir yetim getirin
Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Ovaköy tercih değil zaruret

Ovaköy tercih değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm lojistik ve terörist sevkiyatı engellenebilir.
Bu da PKKnınHristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.
2020 için<br>845 hedef

2020 için
845 hedef

​Kabinenin bir yıllık icraat ajandası açıklandı.​
Maltepe’nin parası Adalar’a

Maltepe’nin parası Adalar’a

​Çöp dağlarıyla boğuşan Maltepe Belediyesi, Adalar Belediyesi'ne benzin yardımı yaptı.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 63 gün geride kaldı.
Filistin arazilerine<br>el koyacak

Filistin arazilerine
el koyacak

​İşgalci İsrail, Batı Şeria için kirli planlar kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Abonelikli<br>bağış sistemi

Abonelikli
bağış sistemi

Kızılay'a düzenli aralıklarla bağış yapılabilecek.
İfade çağrısına ret

İfade çağrısına ret

​Trump ve Adalet Bakanlığı talimatı verdi.
Durağa dalan şoför tutuklandı

Durağa dalan şoför tutuklandı

​Denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.
ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irak'ta <br>şiddet dinmiyor

Irak'ta
şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk <br>rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.