Yetimler piknikte moral depoladı

Şehitkamil Belediyesi’nin ‘Merhamet Eli’ projesi kapsamında bünyesinde oluşturulan Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerinin hayata daha umutla bakabilmesi için faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yetim ve öksüz çocuklu ailelere yönelik eğitim, gıda, giyim gibi yardımların yanı sıra yapılan sosyal-kültürel etkinliklerle onların sosyal hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Dülük Tabiat Parkı’nda piknik organize etti. Birçok farklı etkinliği içinde barındıran piknik organizasyonuna katılan aileler ve çocukları, keyifli ve mutlu bir gün geçirdi.

Çocuklar mutlu bir gün geçirdi

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan çocuklar, çok eğlenceli ve mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdiler. Arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadıklarını, ardından ikram edilen yemekten yedikten sonra uzun süre dans ettiklerini anlatan çocuklar, sağlanan imkan dolayısıyla teşekkür ettiler.

Yetim Koordinasyon Merkezi ile tanıştıktan sonra çok huzurlu olduğklarını ifade eden Semra Yalçın ve iki çocuk annesi Elif Çetin, “Bugün burada çok eğlendik. Ailelerimizin bize yapmadıklarını yapıyorlar. Hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ederiz. Allah, Başkanımızın ve hocalarımızın yardımcısı olsun” şeklinde konuştular.