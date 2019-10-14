Yıldırım nedeniyle bir askerimiz şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu. İlçeye bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, başına yıldırım düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit asker için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun alana getirilmesiyle başlayan törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehit Onur Yavan’ın naaşını annesi havaalanında gözyaşları içinde karşıladı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Silah arkadaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin tabutu askeri uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehidin anne ve babası, oğullarının naaşını karşılarken gözyaşı döktü. Şehit Yavan'ın cenazesi, havaalanında toprağa verilmek üzere memleketi Samsun’un Havza ilçesine gönderildi. Bekar ve henüz 2 aylık asker olduğu belirtilen şehit asker, Havza Kevser Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Havza Şehir Mezarlığı’da toprağa verildi.