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Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi

Yolcu otobüsünün bagajında ele geçirilen 1400 kilogram içyağı imha edildi

14:338/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
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1400 kilogram içyağı imha edildi.
1400 kilogram içyağı imha edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki çuvallarda bulunan 1400 kilogram içyağı imha edildi.

Bursa'dan yola çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, mola için Adana-Pozantı kara yolundaki dinlenme tesisinde durdu. Yolcuların aracın bagajından kötü koku geldiği ihbarı üzerine tesise polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde bagajdaki çuvallarda 1400 kilogram küçükbaş içyağı bulundu.

Kontrolün ardından söz konusu yağlar imha edildi.

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