Yolları sıvılaşma yıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Hatay ve Adıyaman'daki zemin sıvılaşmasına dikkati çekerek yeni kurulacak şehirlerde bu noktanın çok önemli olduğunu vurguladı. Bölgede yaklaşık 400 kilometre civarındaki bir hat boyunca çalışmayı tamamladıklarını söyleyen Sözbilir, Antakya'nın hem Doğu Anadolu hem Ölü Deniz Fayı'nı kestiği bir bölgede olmasından dolayı en büyük yıkımlardan birini yaşadığını ifade etti. Sözbilir, “Burada zeminle ilgili çok ciddi problemler var. Sıvılaşma tehlikesi olan bölgeler çok fazla. Bu depremde mesela Antakya'nın önemli bir bölümü Asi Nehri boyunca kuruludur. Toprağın, malzemenin kumlu olduğu yerlerdir. Nehrin getirdiği malzeme olduğu için ve bu malzemeler henüz taşlaşmadığı için suyla birlikte yüzeye çıkıyor deprem sırasında. Mukavemetini kaybediyor. Zemin taşıma gücünü kaybediyor. Binalar ne yapıyor? Zemin içine göçüyor o sırada. Yan yatıyor devriliyor. Belli bir şey içine geçiyor. Bir de binanın kendisi sağlam değilse o zaman kendisi de parçalanıyor. Kolonlar devre dışı kalıyor. İşte sandviç gibi oluyor bina. Değişik yerlere yıkılıyor. Buna benzer durum Gölbaşı'nda var. Adıyaman Gölbaşı'nda da ciddi bir sıvılaşma var. Şehrin neredeyse dörtte üçü sıvılaşma yaratan bir zemin üzerine kurulmuş. Öyle bir sıkıntı var." dedi. “Fay yasasının Meclis'ten geçmesi gerekiyor” diyen Sözbilir şöyle konuştu: "Sıvılaşma tehlikesi olan zeminleri çok iyi belirlemek gerekiyor. Zemini iyileştirebiliyorsa oraya bina yapılacak. İyileştiremiyorsa orası tarla olacak. Kimse oturmayacak oraya."