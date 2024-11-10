Yüzde 70’i çocuk ve kadın

OHCHR, dün yayınladığı raporda, işgalci İsrail ordusunun Gazze'de sürdürdüğü katliamlarda ölen sivillerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu ilan etti. İşgalci gücün doğrudan sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğine vurgu yapan OHCHR bu suçlardan hesap sorulmasını istedi. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, çatışma çalışmaları, siyaset ve soykırım çalışmaları alanında faaliyet yürüten 500'den fazla Akademisyen ise BM Genel Kurulu'na gönderdikleri mektupta, Gazze'de bir yıldan fazla süredir her türlü savaş suçunu işleyen İsrail'in uluslararası toplumdan dışlanmasını talep etti. Halihazırda birçok ülke, savaş suçlarına ortak olmak istemediği İsrail'i dışlıyor. İspanya hükümeti, önceki gün ABD'den İsrail'e silah taşıyan iki geminin limanlarını kullanmasına izin vermemişti. Konuya dair açıklama yayınlayan Hamas da İspanya'nın bu tavrını tüm dünyanın paylaşmasını istemişti.





ÖLDÜRDÜKLERİNİN YÜZDE 70'İ KADIN VE ÇOCUK

Dünya ülkeleri, uluslararası kurumlar ve vicdanlı insanların çağrılarına rağmen Gazze'de katliam işlemekten vazgeçmeyen işgalci güç, 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği bombardımanlarla 43 binden fazla sivili öldürdü. Gazze'yi harabeye çeviren ve burada yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinliyi açlığa mahkum eden İsrail, 102 binden fazla sivili de yaraladı. BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), dün yayınladığı ve Kasım 2023 ile Nisan 2024 arasında sivilleri hedef alan saldırıları incelediği raporda, İsrail'in bu süreçte öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu belirterek, Gazze'deki korkunç ihlaller ve muhtemel vahşet suçları için "hesap verilmesi" çağrısında bulundu. Gazze'ye yönelik saldırıların doğrudan sivilleri hedef aldığına vurgu yapılan raporda, "Doğrulanmış ölümlerin yaklaşık yüzde 80'i konut veya benzeri mekanlarda öldürüldü. Bunların yüzde 44'ü çocuk ve yüzde 26'sı kadın" ifadelerine yer verildi. Sivil nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırıların insanlığa karşı suç teşkil edebileceği belirtilen raporda, ulusal, etnik veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle yapılan saldırıların ise "soykırım suçu" teşkil edebileceği uyarısı yapıldı.





APARTHEİD MUAMELESİ GÖRMELİ

İsrail'in sivilleri hedef alarak işlediği soykırım, dünya ülkeleri ile uluslararası kurumların ve vicdanlı insanların tepkisini her geçen gün büyütüyor. Middle East Eye'nin (MEE) haberine göre, BM Genel Kurulu'na İsrail'in BM'den uzaklaştırılmasını talep eden bir mektup gönderen akademisyenler, BM'nin Gazze'de başta Filistinlilerin topraklarına geri dönmesine izin verilmesini ön gören 194 sayılı kararı ile Filistin devletinin egemenliğini tanıyan 181 sayılı kararı olmak üzere bütün uluslararası kararları ihlal eden işgal devletine apartheid rejimi muamelesi yapılmasını istedi. BM Genel Kurulu, 1974 yılında apartheid (ırkçı ayrımcılık) uygulayan Güney Afrika'nın üyeliğini, ülke demokrasiye geçene kadar askıya almıştı. Akademisyenler, işgalci İsrail'in BM Şartı, Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) emirlerini 70 yılı aşkın bir süredir hiçe sayarak uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini belirttiği mektupta, bu durumun, İsrail'in de BM'den dışlanması için daha güçlü bir gerekçe oluşturduğunu savundu.





İŞGALCİYE SİLAH VERMEK SUÇ OLSUN

Gazze'de bir yılı aşkın süredir işlediği katliamlara tepki olarak birçok ülke, İsrail ile silah anlaşmalarını iptal ederken, işgalci güce silah taşıyan gemilere limanlarını kullandırtmıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında İsrail'e silah taşıya ABD gemilerine limanlarını kullandırtmayan Numibya'dan sonra önceki gün de İspanya hükümeti, ABD'nin New York kentindeki limandan yola çıkan ve İsrail'e teslim edilmek üzere silah ve askeri malzeme yüklü olduğu öne sürülen iki geminin İspanya limanlarına yanaşmasını engellemişti. Konuya dair dün bir açıklama yayınlayan Hamas hareketi, İspanya'nın bu hareketinin İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı takındığı onurlu tavırla uyumlu olduğunu ve ABD yönetiminin İsrail'e silah sağlamaya devam ederek işgalci gücün Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarına ortak olduğuna dikkat çekti. Hamas açıklamasında, BM'den İsrail'e silah sağlanmasını suç sayan bir uluslararası karar yayınlamasını talep etti. ABD yönetimi, 7 Ekim 2023'te başlayan ve İsrail tarafından 44 bin Filistinlinin öldürüldüğü katliamlar boyunca İsrail'e 22.7 milyar dolarlık askeri yardım sağlamıştı.





3500 çocuk açlıktan ölmek üzere

Gazze'ye yönelik bombardımanlarını sürdüren işgalci İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde sivillerin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Cezire Stadyumunu vurdu. Yerel kaynaklar, katliama sebep olan saldırıda en az 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarda toplam ölü sayısı 40'ı buldu. Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi ise İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı ambargonun sebep olduğu yetersiz beslenme nedeniyle 3 bin 500 çocuğun ölümle yüz yüze olduğunu bildirdi. Ofis tarafından yapılan açıklamada, 35 bin 055 çocuğun ebeveyni olmadan yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, 7 Ekim'den beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da güncellenirken toplam ölü ve kayıp sayısının 17 bin 385'i çocuk, 11 bin 891'i kadın olmak üzere 53 bin 550'ye ulaştığı kaydedildi.





Gazze'nin kuzeyi mezarlık

İsrail'in yaklaşık 40 gündür tam kuşatma ve saldırı altında tuttuğu Gazze'nin kuzey bölgelerinde görülmemiş bir kıyım yaşanıyor. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, dün bölgedeki yıkımın boyutlarını gösteren bir video paylaşarak, bölgenin "Mezarlığa döndüğünü" belirtti. BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ise bölgede kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin bir rapor yayınladı.















