19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan dizilerin reyting sonuçları belli oldu.
Yine zirvede
Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “
Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 3.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Sefirin Kızı” yer aldı.
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TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'nun prodüksiyon detaylarıyla öne çıkıyor.
En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor. Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.
Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.
Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.
Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen at ustası unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.
Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.
Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.
Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.
Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.
Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen Uyanış: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.
Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi TRT'de: Uyanış: Büyük Selçuklu dikkatleri çekiyor
TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren dizide 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.
Tüm kategorilerde birinci
AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
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Selçuklu Devleti'nin şanlı hikayesini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarından ilgiyle takip ediliyor.
Melikşah'ın sağ kolu olan Nizamülmülk'e sık sık Hace demesi araştırma konusu oldu. Peki Hace kime denir, Hace kelimesi ne demek?
Selçuklu Devleti'nin bugünkü karşılığıyla Başbakanı olan Nizamülmülk için kullanılan bir ifadedir Hace ifadesi.
Hace kelimesi Farsça kökenli bir kelime
Nimazulmülk Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük devlet adamı ve devletin mimarı olarak bilinir.
Hace kelimesinin anlamı ise; müderris, hoca, efendi mânâsına ilim sâhibi kimselere verilen Farsça bir unvan.
Selçuklu Devleti'nin en önemli isimlerinden biri olan Nizamülmülk, aynı zamanda Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı.
eki, Nizamülmülk kimdir, nereli, ne zaman ve nasıl öldü?
Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, 21 Zılkade 40810 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğdu. Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Farsdevlet adamı ve siyaset bilimci. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.
Nizamülmülk'ün mezarı, bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde, Sultan Melikşah ile birlikte ve Selçuklu ailesinden pek çok isimle birlikte mütevazı bir türbede bulunmakta ve Hoca Nizamülmülk olarak bilinmekte
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile dikkat çeken hace kimdir? Hace ne demek?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi her yeni bölümüyle çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Dizideki karakterlerin tarihteki gerçek hayatlarını merak eden seyirci sık sık geçen Hace kelimesinin manasını araştırıyor. Melikşah neden Nizamülmülk'e Hace diye sesleniyor? Hace ne demek?
19 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları
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TRT1'de dün akşam ekranlara gelen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Sencer, güvenirliliği artırıp barışı tesis etme stratejisinden yola çıkarak yeni bir savaşın doğmasına mani olmak üzere çalışmalara başladı.
Uyanış: Büyük Selçuklu 4'üncü bölümünde Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Emir İlteber'in köşküne giren Sencer, Turna'ya yakalanınca olaylar bambaşka bir yere geldi.
Turna ise artık bir seçim yapmak zorunda kalır.
Sultan Melikşah'ı gidişatı büsbütün etkileyecek uyarıyı gerçekleştirmek ve Elçin'in foyasını gün yüzün çıkaracak vasiyeti hiç vakit kaybetmeden yetiştirmek isteyen Terken, gerek kendisinin gerekse karnında taşıdığı bebeğinin geleceğini tehdide atarak kaza geçirir.
Öte yandan hummalı bir araştırma yürüten Yorgos ise Sencer hakkında ayrıntılı bilgiye erişip peşine takılır.
Adreas da casus olduklarından şüphe ettiği iki kişinin arkasından gönderdikleri adamlarının öldüğünü görünce sinir krizine girdi.
'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler oldu: 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 4'üncü bölüm özeti
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 4.bölüm ile izleyicileri yine ekranlara kilitledi. yanış: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen son bölümünde Sencer, güçlük çıkaran engellerin üstesinden gelerek Rüstem ve Arslantaş'ı sağ salim kurtarabilmek için operasyon başlattı. Kaza geçiren Terken Hatun, hem kendisinin hem de bebeğinin hayatını tehlikeye attı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümünde başka neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 4.bölüm özetinin sizler için derledik?
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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncularını korkutan talihsiz kaza!
Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde talihsiz bir kaza yaşandı.
Heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken dizide Ahmed Sencer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ekin Koç'un yaşadığı kaza oyuncuları ve set çalışanlarını korkuttu.
Parmağına aldığı kılıç darbesiyle zor anlar yaşayan oyuncu hemen hastaneye kaldırıldı.
Ekin Koç'un parmağında doku zedelenmesi ve kırık olduğu tespit edildi.
Yaşanan bu talihsiz kazanın ardından Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine iki gün ara verildi.
Dinlendikten sonra sete geri dönecek olan oyuncunun, aksiyon sahnelerinde ağrı yaşaması durumunda yerine dublör kullanılabileceği öğrenildi.
Uyanış: Büyük Selçuklu setinde korkutan kılıç kazası: Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
TRT ekranlarının yeni fenomeni Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı. Dizide Ahmet Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un parmağı kılıç darbesi nedeniyle kırıldı. Koç, hastaneye kaldırıldı.