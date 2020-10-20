19 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları: Uyanış Büyük Selçuklu yine zirvede 19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu 19 Ekim tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada Show TV’de ekrana gelen “Çukur”, 3.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Sefirin Kızı” yer aldı. 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan diğer dizilerin reyting sonuçları ise haberimizde.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 11:34 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 11:43 Yeni Şafak