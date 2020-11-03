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Hayat 2 Kasım reyting sonuçları İşte en çok izlenen diziler ve programlar
TELEVİZYON

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 2 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi sezonunun açılmasının ardından reyting sıralamalarında da hareketlilik başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Kasım reyting sonuçları…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

2 Kasım 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? 2 Kasım
2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? 2 Kasım tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? Reyting sonuçları merak ediliyor.

2 Kasım akşamındaki yarışta Uyanış: Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

2 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında bu bölümde sonuçlara yer veriyor olacağız.

19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu
HAYAT
19 Ekim reyting sonuçları: Yayınlandığı günden beri zirvede, dün akşam da birinci oldu

6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu
HAYAT
6 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen dizi ve programlar belli oldu

5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
HAYAT
5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi
HAYAT
“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi

28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
HAYAT
28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bu belaya karşı samimi bir uluslararası iş birliği gerekir. Bu acı günde Avusturya halkının yanındayız." ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, "Terör örgütleri insanları inanç farklılıkları ile birbirine düşürmeyi, temelinde İslam düşmanlığını yaymayı amaçlamaktadır. Başaramayacaklar." dedi.
Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı
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Doç. Dr. Irmak'tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

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