2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

2 Kasım 2020 Pazartesi reytingleri belli oldu mu? 2 Kasım
2020 Pazartesi günü en çok ne izlendi? 2 Kasım tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? Reyting sonuçları merak ediliyor.
2 Kasım akşamındaki yarışta Uyanış: Büyük Selçuklu, Çukur, Sefirin Kızı ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.
2 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
2 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklandığında bu bölümde sonuçlara yer veriyor olacağız.