Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 30 Kasım reyting sonuçları En çok izlenen diziler ve programlar
TELEVİZYON

30 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. 30 Kasım akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yer aldı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde hangi program ya da dizi birinci oldu? İşte, 30 Kasım 2020 Pazartesi reyting sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 30 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

30 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

30 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında burada yer alacak.

23 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
HAYAT
23 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

16 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
16 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu
GÜNDEM
Bursa’da MasterChef’in çekimleri öncesi skandal: Yumruklar konuştu

9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
9 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Abone Ol Google News
MEBden flaş karar

MEB'den flaş karar

​5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi...
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.
Köye giriş çıkışlar kameradan tespit ediliyor: Şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadı

Gizli belgeler sızdırıldı

Gizli belgeler sızdırıldı

117 sayfalık belge koronavirüsün ilk dönemine ışık tutuyor.

Milyonlarca çalışanın gözü bu hafta yapılacak toplantıda.

​Ermenistan'ı bekleyen büyük tehlike kapıda.
Koronayı geçiren de aşı olacak

Koronayı geçiren de aşı olacak

​​Salgını atlatanlarda 'antikor negatifliği' riski var.
Balıkçı yürüyüş<br>yaparken buldu

Balıkçı yürüyüş
yaparken buldu

​250 milyon lira değerinde, yüzen altın olarak kabul ediliyor.
İzmir'de<br>FETÖ operasyonu

İzmir'de
FETÖ operasyonu

​82 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Milyonlarca<br>kişi bekliyordu

Milyonlarca
kişi bekliyordu

​Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı.
40 kişilik<br>korona partisi

40 kişilik
korona partisi

Yapılan onca uyarıya aldırış etmediler.
BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi
Gündem

BUDO'nun bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!
Ekonomi

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği toplantı: İşte masaya gelebilecek olası 5 teklif!

2020 yılı için yüzde 15'lik zamla 2 bin 20 liradan 2 bin 324 liraya çıkan asgari ücrette beklenen toplantıların ilkinde tarih belli oldu. 2021 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon 4 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışan ise toplantı öncesi heyecanla 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yeni asgari ücret oranına ilişkin sendikalar taleplerini henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Ancak enflasyon tahminlerine göre ortaya 5 farklı olası artış oranı çıkıyor. Sendikaların taleplerinin daha yüksek olması beklenirken enflasyon bazlı yapılan hesaplamalara göre asgari ücrette en fazla 349 liralık bir artış ortaya çıkıyor.
Altın yeniden yükselişe geçti
Ekonomi

Altın yeniden yükselişe geçti

Koronavirüs salgınında güvenli liman olan ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son zamanlarda düşüşe geçti. Yatırımcılar ise 'Altın fiyatları neden düşüyor?' sorusunun cevabını merak edip, 1 Aralık'ta gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. 1 Aralık 2020 Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni günün altın fiyatları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.