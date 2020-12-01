30 Kasım reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 30 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

30 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

30 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında burada yer alacak.

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