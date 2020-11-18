Pastane açması nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi açma yapacağız bugün. Fırından çıkarırken nasıl kabardığına siz de şaşıracaksınız. E hadi şimdi mutfağa. Kolay gelsin...

Açma.

Açma tarifi için malzemeler

3 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta ( 1′ inin sarısı ayrılacak üzeri için )

3 yemek kaşığı şeker 1. 5 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

8-8,5 su bardağı un (yaklaşık )

arzu eden arasına tereyağı zeytin ezmesi sürebilir

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Açma.

Açma yapılışı

Öncelikle ılık süte şekeri ve mayayı ilave edip eriyip aktifleşmesini sağlayalım. Derin bir kaba bu karışımı ve un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştıralım. Üzerine yavaş yavaş un ilave edip güzelce yoğuralım. Hamur kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak biraz ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini temiz bir poşetle kapatıp üzerini örtelim mayalanması için yaklaşık 30-40 dk bekletelim.

Hamur mayalanınca mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle çay tabağı genişliğinde açıp rulo şeklinde sarıp sağlı sollu kıvırıp açma şekli verelim. Tüm hamuru bu şekilde yapalım. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsimize yerleştirip üzerine yumurta sürelim. 15-20 dk da tepside mayalandırıp 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

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Dikkat edilmesi gereken noktalar:

1-malzemeler oda sıcaklığında olmalı

2-süt el yakmayacak sıcaklıkta olacak yoksa hamur kabarmaz

3-hamur yumusak hafif ele yapışan bir kivamda olacak

4-hamur üzeri ıyce ortulerek mayalanmasi için yaklaşık 30 40 dk dinlendirilmeli

5-hamur sekil verildikten sonra 15 20 dk da tepside mayalandırıp daha sonra fırına verilmeli vakti olmayanlar fırınınin ayarını 50 dereceye getirerek bu işlemi yapabilirler

Not :Bu ölçülerden yaklaşık 22- 24 adet acma çıkıyor

Açma.

Açma kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

50 dakikada hazırlanan açma 20 dakikada pişer.

Açma kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan açma kalorisi 268.

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