Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Pastane açması nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Açma tarifi: Açma nasıl yapılır?

Pastane açması nasıl yapılır?

Evde kolaylıkla deneyebileceğiniz açma yapmaya ne dersiniz? Yapımı çok kolay olan bu pastane açmasını yedikten sonra başka hiçbir tarifi yapmayacaksınız. Peki açma tarifi nedir? Açma nasıl yapılır? Detaylar tarifimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açma.
Açma.

Kahvaltıların vazgeçilmezi açma yapacağız bugün. Fırından çıkarırken nasıl kabardığına siz de şaşıracaksınız. E hadi şimdi mutfağa. Kolay gelsin...

Açma.

Açma tarifi için malzemeler

3 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta ( 1′ inin sarısı ayrılacak üzeri için )

3 yemek kaşığı şeker 1. 5 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant kuru maya

8-8,5 su bardağı un (yaklaşık )

arzu eden arasına tereyağı zeytin ezmesi sürebilir

Açma.

Açma yapılışı

Öncelikle ılık süte şekeri ve mayayı ilave edip eriyip aktifleşmesini sağlayalım. Derin bir kaba bu karışımı ve un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştıralım. Üzerine yavaş yavaş un ilave edip güzelce yoğuralım. Hamur kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak biraz ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini temiz bir poşetle kapatıp üzerini örtelim mayalanması için yaklaşık 30-40 dk bekletelim.

Hamur mayalanınca mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle çay tabağı genişliğinde açıp rulo şeklinde sarıp sağlı sollu kıvırıp açma şekli verelim. Tüm hamuru bu şekilde yapalım. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsimize yerleştirip üzerine yumurta sürelim. 15-20 dk da tepside mayalandırıp 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

  • Dikkat edilmesi gereken noktalar:
  • 1-malzemeler oda sıcaklığında olmalı
  • 2-süt el yakmayacak sıcaklıkta olacak yoksa hamur kabarmaz
  • 3-hamur yumusak hafif ele yapışan bir kivamda olacak
  • 4-hamur üzeri ıyce ortulerek mayalanmasi için yaklaşık 30 40 dk dinlendirilmeli
  • 5-hamur sekil verildikten sonra 15 20 dk da tepside mayalandırıp daha sonra fırına verilmeli vakti olmayanlar fırınınin ayarını 50 dereceye getirerek bu işlemi yapabilirler
  • Not :Bu ölçülerden yaklaşık 22- 24 adet acma çıkıyor

Açma.

Açma kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

50 dakikada hazırlanan açma 20 dakikada pişer.

Açma kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan açma kalorisi 268.

Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyan tatlısı: Tiramisu
HAYAT
Kelime anlamı 'beni neşelendir' olan İtalyan tatlısı: Tiramisu

Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
HAYAT
Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol
HAYAT
Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol
Abone Ol Google News
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Şuşada dalgalanan Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşırdı: Türkiyenin varlığını saklamıyorlar

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Hayat

Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesi, özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta pıhtılaşma meydana gelebiliyor. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var. Fakat doktora başvuracak duruma gelmeden önce tükettiğimiz besinler ile kanın sulanmasını sağlayabiliriz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan
Dünya

Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa’da İçişleri Bakanlığı verilerine göre, aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan şikayetlerle toplanan verilere göre, 142 bin 310 aile içi şiddete maruz kaldı.
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı
Gündem

Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Halil Sezai'nin adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu ve bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.