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Ağlayan kek tarifi: Ağlayan kek nasıl yapılır?

Harika sosu ile ağlayan kek nasıl yapılır?

Kek sevmeyenlerin bile tadını aldıktan sonra severek yediği bir tarif ile karşınızdayız. Ağlayan kekin sosunu ayrıntılı olarak ekledik. Ayrıca aklınıza gelen soruları da cevapladık. Kek çok koyu olduğunda ne yapabilirsiniz ya da krem şanti yerine pasta kreması kullanabilir misiniz? Bunların hepsi ayrıntıları ile tarifimizde. Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağlayan kek.
Ağlayan kek.

Üzerinde akışkan çikolata ile ağlayan kek yapıyoruz bugün. Kalem ve kağıtlar hazırsa bizim de tarifimiz hazır. Şimdiden afiyet olsun...

Ağlayan kek.

Ağlayan kek tarifi için malzemeler

Malzemeler

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

Kabartma tozu

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Üzerine:

1 paket krem şanti

1 kase kırılmış fındık (isteğe bağlı)

1 paket çikolata sosu

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Ağlayan kek yapılışı

Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Kalan hamur malzemelerini ilave edip kek hamurunu hazırlayın. Yağladığınız fırın kabına hamuru dökün ve 170 derece sıcaklıkta ısıtılmış fırında pişirin. Keki fırından aldıktan sonra biraz bekletin.Daha sonra 2 su bardağı sütü üzerine gezdirin. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi sürün. Son olarak bol çikolata sosu ile üzerini kaplayın. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

Ağlayan Kek hamurum çok koyu oldu ne yapabilirim?

Ağlayan kek hamuru çok akışkan bir hamur değildir ancak içerisindeki sıvı malzeme miktarı çok değil, eğer kullandığınız yumurtalar küçük ise o zaman kek hamuru koyu kıvamlı olabilir. Tarif videosunda kıvamını net bir şekilde görebilirsiniz eğer sizin hamurunuz koyu kıvamlı ise süt miktarını biraz artırarak hamurunuzu daha akışkan hale getirebilirsiniz.

Ağlayan kek.

Kek pişirirken fırını turbo yani fanlı olarak mı çalıştırmalıyım?

Hayır sadece alt ve üst pişirmeyi açarak fırının orta rafında pişirebilirsiniz.

Krem şanti yerine pasta kreması kullanabilir miyim?

Ağlayan kek tarifinin özelliği krem şantili olmalıdır. Pasta kreması kullandığınızda ağlayan kek olmaz adı ama tadı da kötü olmaz. Sevdiğiniz bir krema ile de yapabilirsiniz.

Üzeri için hazır çikolata sos kullanabilir miyim?

Ağlayan kek tarifimi bugün itibari ile 430 kişi denemiş ve beğenmiş, tabii ki bu sayı yalnızca fotoğraf gönderen takipçilerime ait onun dışında deneyen binlerce kişi olduğunu biliyorum :) bu mutluluk verici. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun.

Ağlayan kek.

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Ağlayan kek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan ağlayan kek 35 dakikada pişer.

Ağlayan kekin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ağlayan kek kalorisi 325.

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