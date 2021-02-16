Akdeniz Diyeti Nasıl Yapılır? Örnek Akdeniz diyet listesi

Akdeniz diyeti ağırlıklı olarak sebze, meyve ve yeşillikler üzerine kurulmuştur. Balık ağırlıklıdır. Uzmanlar Akdeniz diyeti ile hem sağlıklı bir yaşam sürüleceğini hem de kişilerin ideal kilolarına ulaşabileceklerini belirtmişlerdir. Dünyada med diet olarak bilinmektedir. 1960’lı yıllardan beri uygulanmaktadır. Araştırmacılara göre bu diyeti uygulayan kişilerin Amerikalılara kıyasla daha az sağlık riski taşıdıklarını ortaya koymuştur. Lezzetli içeriği vardır. Çok fazla kuralı bulunmadığı için kolay uygulanabilir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin günlük tükettikleri gıdalar baz alınarak hazırlanan bir beslenme programıdır. Diğer diyet programları ile kıyaslandığı zaman çok daha az sıkı olduğu dikkat çeker. Peki, Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Akdeniz Diyeti Restoranlarda Nasıl Uygulanır?

Akdeniz diyeti restoranlarda uygulanmak istendiği zaman kolayca uygulanmaktadır. Diyet yapan kişiler genellikle dışarıda yemek konusunda zorlanırlar. Diyetlerini bozabilirler ya da bu stresi yaşayabilirler. Akdeniz diyeti yapan bir kişi rahatlıkla dışarıda da yiyebilir. Izgara isteyebilirsiniz. Yemeklerde zeytinyağı kullanılmasını tercih edin. Ekmek olarak kepekli ya da tahıllı olanlardan sipariş verin. Dilerseniz makarna yiyebilirsiniz. Ancak kremalı olanlardan kaçınmanız gerekir. Hemen her restoranda bu diyete uygun yemek bulabileceksiniz.

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Akdeniz Diyeti İçecekleri Nelerdir?

Akdeniz diyeti içecekleri başında su gelir. Bu diyeti yapan kişiler günde bir bardak kırmızı şarap da içebilirler. Alkol probleminiz varsa elbette alkol kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Kahve ve çay da tüketimi serbesttir. Ancak içeceklerin içine şeker eklenmez. Yüksek şekerli olduğu bilinen paketlenmiş meyve suları yasaktır. Bunun yerine evde hazırlanan taze sıkılmış meyve sularından sınırsız tüketebilirsiniz.

Akdeniz Diyeti Hangi Besinleri Kapsar?

Akdeniz diyetinde kullanılan besinler şu şekilde sıralanabilir:

Sebze olarak soğan, kıvırcık lahana, domates, brokoli, havuç, brüksel lahanası, patlıcan ve enginar.

Meyve olarak incir, hurma, elma, portakal, şeftali.

Kur yemiş olarak ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık, kaju.

Bakliyat olarak mercimek, barbunya, fasulye ve bezelye.

Kök bitkilerden şalgam, yer elması, tatlı patetes.

Tam tahıllardan yulaf, tam tahıllı ekmek ve makarnalar.

Deniz ürünleri olarak ton balığı, karides, midye vb.

Süt ürünleri olarak yoğurt ve peynir türleri.

Kümes hayvanlarından tavuk, bıldırcın ve hindi.

Sağlıklı yağ olarak da avokado ve sızma zeytin yağı tercih edilebilir.

Akdeniz Diyeti Sağlık Faydaları Nelerdir?

Akdeniz diyeti sağlık faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sağlık risklerini en aza indirir.

Kolesterolün düşmesini saplar.

Somon ve diğer balık türlerinin içinde yer alan zengin omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin gelişimini destekler.

Kanın pıhtılaşmasını engeller. Çünkü diyet içinde yeşil yapraklı sebzeler yoğun olarak bulunmaktadır.

K vitamini yüksek miktarda içerir.

Zeytin yağı antioksidan görevi görür.

Unutkanlık hastalığını engeller.

Kilo kontrolünü sağlar.

Şekeri dengeler.

Akdeniz Diyetinde Neler Yenmez?

Akdeniz diyetinde yenmemesi gereken besinler şu şekilde sıralanabilir:

Tatlandırıcı içeren içecekler,

Şekerli içecekler,

İşlenmiş et ürünleri,

Rafine tahıllar,

Rafine yağlar,

İşlenmiş yiyecekler,

Abur cuburlar,

Fast food kesinlikle bu diyette tüketilmez.

Kontrollü bir şekilde yenmesi gereken besinler ise şu şekilde sıralanabilir:

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Yumurta,

Peynir,

Yoğurt çok yenmemelidir.

1 Haftalık Akdeniz Diyeti Listesi Örnek

Aşağıda Akdeniz diyeti listesi ile ilgili bir haftalık örnek menü bulunmaktadır.

Porsiyonları ve yiyecek seçimlerini kendi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ayarlamaktan çekinmeyin.

Pazartesi

Kahvaltı: Çilekli ve yulaflı yoğurt.

Çilekli ve yulaflı yoğurt. Öğle yemeği: Sebzeli tam tahıllı sandviç.

Sebzeli tam tahıllı sandviç. Akşam yemeği: Zeytinyağlı ton balıklı salata. Tatlı olarak bir parça meyve.

Salı

Kahvaltı : Kuru üzümlü yulaf ezmesi.

Kuru üzümlü yulaf ezmesi. Öğle yemeği: Önceki geceden kalan ton balıklı salata.

Önceki geceden kalan ton balıklı salata. Akşam yemeği: Domates, zeytin ve beyaz peynirli salata.

Çarşamba

Kahvaltı: Sebzeli, domatesli ve soğanlı omlet. Bir parça meyve.

Sebzeli, domatesli ve soğanlı omlet. Bir parça meyve. Öğle yemeği: Peynirli ve taze sebzeli tam tahıllı sandviç.

Peynirli ve taze sebzeli tam tahıllı sandviç. Akşam yemeği: Akdeniz lazanyası.

Perşembe

Kahvaltı: Dilimlenmiş meyveler ve kuruyemişli yoğurt .

Dilimlenmiş meyveler ve kuruyemişli yoğurt . Öğle yemeği: Önceki geceden kalan lazanya.

Önceki geceden kalan lazanya. Akşam Yemeği: Izgara somon, kahverengi pirinç ve sebzelerle servis edilir.

Cuma

Kahvaltı: Zeytinyağında kızartılmış yumurta ve sebzeler.

Zeytinyağında kızartılmış yumurta ve sebzeler. Öğle yemeği: Çilekli, yulaflı ve fındıklı yoğurt.

Çilekli, yulaflı ve fındıklı yoğurt. Akşam Yemeği: Izgara kuzu eti, salata ve fırında patates.

Cumartesi

Kahvaltı: Kuru üzüm, kuruyemiş ve elma ile yulaf ezmesi.

Kuru üzüm, kuruyemiş ve elma ile yulaf ezmesi. Öğle yemeği: Sebzeli tam tahıllı sandviç.

Sebzeli tam tahıllı sandviç. Akşam yemeği: Kepekli, peynir, sebze ve zeytin ile yapılan Akdeniz pizzası.

Pazar

Kahvaltı: Sebzeli ve zeytinli omlet.

Sebzeli ve zeytinli omlet. Öğle yemeği: Önceki geceden kalan pizza.

Önceki geceden kalan pizza. Akşam Yemeği: Sebzeli ve patatesli ızgara tavuk. Tatlı meyve.

Sonuç

Akdeniz diyeti yapıyorsanız bol miktarda sebze ve meyve yeyin. Bakliyatları haftada 2 kere tüketmeye özen gösterin. Tam tahıllı ekmeklerden yemeklerin yanına porsiyon miktarına dikkat ederek tüketmenizde sakınca yoktur. Yemeklerde zeytin yağından başka yağ tüketilmemesi gerekir. Balık ve deniz ürünleri ile birlikte bol salata yapıp yiyebilirsiniz. Özellikle akşam yemeklerinde böyle hafif menülerin sindirilmesi de kola olacaktır. Kırmızı eti zaman zaman aşırıya kaçmadan tüketebilirsiniz.