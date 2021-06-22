Hayat Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaştan kötü haber Yoğun bakıma alındı
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Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan Tektaş'ın kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaştan kötü haber: Yoğun bakıma alındı
Selçuk Tektaş ve ağabeyi Alişan

Ünlü türkücü Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş ise evinde istirahat ederken durumunun ağırlaşması üzerine hemen hastaneye yatırıldı. Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

  • 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

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