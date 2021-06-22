Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Ekonomi Forumu'nda konuştu: Irkçılık salgından tehlikeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar Ekonomi Forumu'na video mesaj yoluyla katıldı. Burada "Irkçılık salgından tehlikeli" ifadelerini kullanan Erdoğan "Türkiye’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu.