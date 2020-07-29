Range Rover ile düz yolda takla atan Alişan Volvo aldı

Geçtiğimiz ay ailece trafik kazası geçiren ve küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, yeni alacakları araba ile ilgili konuştu. Alişan geçtiğimiz ay ailesi ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası dünyanın en güvenli aracı denince ilk akla gelen araç Volvo XC 90 modelinden 3 adet sipariş verdiğini açıkladı.
HAYAT
Şarkıcı Alişan, eşi ve çocuğunun da olduğu araçla takla attı
Eşine, kardeşine, kendine...
Araçlara toplamda 3 milyon 750 bin TL ödeyen Alişan aracının eylül ayında teslim edileceğini belirterek, "Tüm aileme aynı arabadan aldım. Buse'ye, kendime ve kardeşime aldım. Allah nasip ederse eylülde gelecek" ifadelerini kullandı.
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Alişan kaza yaptı: Cip 30 metre sürüklendi
İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.
Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olmasıyla ilgili de yorum yapan Alişan, "İçimden kız diye geçiyor. Kız çocuk anneyi çirkinleştirir derler ama Buse her gün daha da güzel oluyor" dedi.
İşte Alişan'ın yeni arabası.
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Kaza yapan şarkıcı Alişan olay anını anlattı: O arabadan sağ çıkmamız Allah'ın takdiri
Manisa'da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Kaza anını anlatan Alişan, “Düz yolda arabadan dumanlar çıktı, lastik fırladı, sağa sola çarpıp takla attık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri” dedi.
Öte yandan şarkıcının İstanbul-İzmir yolunda geçirdiği tehlikeli kaza sonucu aracının perte çıkması nedeniyle sigorta şirketinden bir milyon liraya yakın tazminat alması bekleniyor.
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İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, henüz bilinmeyen bir sebeple lastiği çıktı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak kazayı yara almadan atlatırken, bakıcı Marianne ise yaralandı.
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan bakıcı da gece saatlerinde taburcu edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Alişan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu? Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, bir şeyler oldu. Sağa sola, bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi, hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlarda ve Buse'de bir şey olmadığını görünce dedim ki, 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri diye konuştu.
Alişan'ın kaza yaptığı model cipleri tamir eden oto tamirci Serdar Akman, Söz konusu araçlardaki akslar çok sağlam. Aks, aracın aktarma organlarının lastiğe verdiği hareket sağlayan parçadır. Her lastik için araçlarda birer tane aks bulunur. Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Zaten sağlamlığından dolayı kırılabilecek bir parça değildir. Çok sağlamdır ve aracın tüm yükünü taşır. Kaldı ki bu araçlar arazilere uygun olarak tasarlandığı için, binek araçlara göre daha sağlam parçalardan üretilir. Canavarla dahi kesemezsiniz. 25 yıllık tecrübeme dayanarak, daha önce düz yolda kırılan veya kopan aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz dedi.
Akman, şunları kaydetti: Aks, hareketli ve içinde bilyeler olan bir parçadır. Bilyelerin dağılması, aks kesilmesi veya kırılması anlamına gelir. Düz yolda aks kırılmasına pek sık rastlanılmaz. Kırıldığını varsayarsak da bilyeler boşa döner ve sürücünün bunu fark etmeme şansı yoktur. Çünkü gaza bastığında, aracı yürümez ve aracı sağa sola çeker
Lastiğin fırladığı kazada, sorunun bijonlarlardan kaynaklı olabileceğini belirten Akman, Bijonların gevşek bırakılması, bir süre sonra yerinden çıkmasına ve lastiğin yerinden çıkmasına neden olabilir. Süratiniz de yüksekse bu durum yaşanabilir. Bu araçlarda 5 bijon ve civata var. Gevşek olmadığı müddetçe çıkmasına ihtimal vermiyoruz. Bu kazayla, aslında aracın ne kadar güvenli olduğunu görmüş olduk. Bu araçlar ağır şartlar için üretildiğinden dolayı ve off-road yapabilme özelliğine sahip oldukları için parçaları binek araçlara göre daha güçlü üretiliyor. Başka bir binek otomobille bu kaza yaşanmış olsaydı, sonuçları çok daha üzücü olabilirdi ifadelerini kullandı.
Aynı model ve marka cipe sahip olan Hasan Göklükay (59), aks sıkıntısı yaşamadığını söyledi. Göklükay, Sekiz senedir bu araca biniyorum ve böyle bir sıkıntı yaşamadım. Şükürler olsun ki araçlar sağlam. Belki lastik bijonlarının gevşek olmasından kaza meydana gelmiş olabilir. Ancak akstan olmasına çok ihtimal vermiyorum. Sadece ben değil, bu araçları kullanan arkadaşlarımdan da böyle bir şikayet duymadım dedi.
Oto tamirci: Alişan'ın kaza yaptığı bu marka ve modeldeki araçlarda aks kırılması yaşanmaz
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın ailesiyle birlikte ölümden döndüğü kazada kullandığı cipin aksının kırılmasının çok zor olduğunu söyleyen oto tamircisi Serdar Akman (37), " Aks kırılması, bu marka ve modeldeki araçlarda yaşanmaz. Düz yolda kırılan veya kopan bir aks görmedim. Nadir olarak off-road yapan araçlarda görebiliyoruz" dedi.