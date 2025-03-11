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Ankara’da tasavvuf sergisi açıldı

Ankara’da tasavvuf sergisi açıldı

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Tasavvuf kültüründen unsurların işlendiği eserlerin yer aldığı “Tasavvufi Hayat” sergisi, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğiyle açılan serginin küratörlüğünü Erkan Doğanay üstlendi. Tasavvufi anlayışla mutasavvıfların yaşadıkları mekânın sadeliğine ve kullandıkları eşyanın zarafetine odaklanan sergide, Osmanlı döneminde İstanbul’da tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mimari ve estetik açılardan ışık tutan yağlı boya, minyatür, hat, kumaş ve pirinçten üretilen eserler yer alıyor. Sergi, 10 Nisan’a kadar gezilebilecek.



#Sergi
#Tasavvuf
#Ankara

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