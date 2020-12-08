Rengiyle kokusuyla sofralardaki lezzet: Ayva marmelatı

Rengiyle, kokusuyla en sevilen tat ayva marmelatı yapacağız bugün. Sofralarınızdan eksik etmeyin. Kolay gelsin...
Ayva marmelatı tarifi için malzemeler
500 Gram Rendelenmiş Ayva
500 Gram Toz Şeker
Birkaç Damla Limon Suyu
1/2 (Yarım) Ceviz Büyüklüğünde Taze Zencefil
Ayva marmelatı yapılışı
Rendelenmiş ayvaları ve şekeri tencereye alın. Üzerine limon suyunu ekleyin ve iyice sulanana kadar bekleyin. Taze zencefili incecik soyun ve minik doğrayın. Tencereye ilave edin. Ve bütün malzemeleri karıştırıp ocağı kısık ateşte açın. Sulanmaya başlayınca ayvanın çekirdeklerini tencereye ilave edin ve koyulaşana kadar pişirin.
İpucu: Ayva çekirdekleri kullanılacak, temizlerken ayırın!
Ayva marmelatı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
20 dakikada hazırlanan ayva marmelatı 15 dakikada pişer.
Ayva marmelatı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan ayva marmelatı kalorisi 215,2.
Ayva marmelatı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Ayva marmelatı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.