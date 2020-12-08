Ayva marmelatı tarifi: Ayva marmelatı nasıl yapılır? Rengiyle kokusuyla sofralardaki lezzet: Ayva marmelatı Ayvanın her türlüsü güzel ama ayva marmelatı denilince insan acıktığını hissediyor sanki. İpuçlarını da bıraktığımız tarifimize muhakkak bakın. Peki ayva marmelatı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi 08 Aralık 2020, 15:06 Son Güncelleme: 08 Aralık 2020, 15:26 Yeni Şafak