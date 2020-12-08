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Ayva marmelatı tarifi: Ayva marmelatı nasıl yapılır?

Rengiyle kokusuyla sofralardaki lezzet: Ayva marmelatı

Ayvanın her türlüsü güzel ama ayva marmelatı denilince insan acıktığını hissediyor sanki. İpuçlarını da bıraktığımız tarifimize muhakkak bakın. Peki ayva marmelatı tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayva marmelatı.
Ayva marmelatı.

Rengiyle, kokusuyla en sevilen tat ayva marmelatı yapacağız bugün. Sofralarınızdan eksik etmeyin. Kolay gelsin...

Ayva marmelatı.

Ayva marmelatı tarifi için malzemeler

500 Gram Rendelenmiş Ayva

500 Gram Toz Şeker

Birkaç Damla Limon Suyu

1/2 (Yarım) Ceviz Büyüklüğünde Taze Zencefil

Ayva marmelatı yapılışı

Rendelenmiş ayvaları ve şekeri tencereye alın. Üzerine limon suyunu ekleyin ve iyice sulanana kadar bekleyin. Taze zencefili incecik soyun ve minik doğrayın. Tencereye ilave edin. Ve bütün malzemeleri karıştırıp ocağı kısık ateşte açın. Sulanmaya başlayınca ayvanın çekirdeklerini tencereye ilave edin ve koyulaşana kadar pişirin.

İpucu: Ayva çekirdekleri kullanılacak, temizlerken ayırın!

Ayva marmelatı.

Ayva marmelatı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan ayva marmelatı 15 dakikada pişer.

Ayva marmelatı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan ayva marmelatı kalorisi 215,2.

Ayva marmelatı.

Ayva marmelatı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ayva marmelatı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 7,75 lira.

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