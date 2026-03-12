Yeni Şafak
Bakan Yardımcısı Gürsoy ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel öğrencilerle iftarda buluştu

17:3112/03/2026, Perşembe
İftar programına 700’den fazla öğrenci katıldı.
İftar programına 700’den fazla öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel, Akademi Anadolu tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. 700’ü aşkın öğrencinin katıldığı programda uluslararası öğrencilerin kültürel bağları güçlendiren rolüne dikkat çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Akademi Anadolu tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.


700’den fazla öğrencinin katılım gösterdiği iftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan ve Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın da katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürsoy: “Uluslararası öğrenciler gönül elçisidir”

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Ramazan ayı boyunca gençlerle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca her akşam farklı illerde iftarımızı gençlerle birlikte yapıyoruz. Bugün de Anadolu Üniversitesinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uluslararası öğrenciler bizler için çok kıymetli; çünkü her biri ülkelerimiz arasında gönül köprüleri kuran birer gönül elçisidir.”

Rektör Adıgüzel: “Öğrencilerimize rehberlik etmeye çalışıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası öğrencilerimiz ve Akademi Anadolu öğrencilerimizi bir araya getirdiğimiz bir iftar programı gerçekleştirdik. Akademi Anadolu, bu yıl başlattığımız ve örgün öğrencilerimiz ile uluslararası öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje. Öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmalarını sağlayacak, onlara rehberlik edecek bir program geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür programlar yalnızca bir iftar sofrasını paylaşmanın ötesinde; farklı kültürlerden gelen öğrencilerimizin birbirlerini daha yakından tanımalarına, dostluklarını güçlendirmelerine ve ortak bir dayanışma ortamı oluşturmalarına da katkı sağlıyor. Bu vesileyle Ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimini hep birlikte yaşamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

UİB Koordinatörü Doğan: “Akademi Anadolu uluslararası öğrencilerimizle geliştirdiğimiz bir proje”

Uluslararası İlişkiler Birimi Direktörü Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan, Akademi Anadolu projesi hakkında bilgi vererek iftar programında, “Tam zamanlı uluslararası öğrencilerimiz ile birlikte geliştirdiğimiz Akademi Anadolu projesi kapsamında hem Türk öğrenciler hem de uluslararası öğrenciler 13 hafta boyunca çeşitli atölye ve etkinliklerde bir araya geliyor. Akademi Anadolu’yu şu aşamada pilot bir proje olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu programı geliştirerek kalıcı bir kurumsal kimliğe kavuşturmayı ve öğrencilerimizin farklı projelerle bu çatı altında buluştuğu güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan öğrenciler ise Bakan Yardımcısı Gürsoy ve Rektör Adıgüzel ile birlikte iftar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti.

