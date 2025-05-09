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Birçok filmde beraber rol alan Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit mahkemelik oldu

Birçok filmde beraber rol alan Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit mahkemelik oldu

11:599/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit, 1978 yılında 'Evlidir Ne Yapsa Yeridir' isimli filmde başrolü paylaşmıştı.
Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit, 1978 yılında 'Evlidir Ne Yapsa Yeridir' isimli filmde başrolü paylaşmıştı.

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmi televizyon kanallarında, sosyal medyada ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e tazminat davası açtı.

Oyuncu Kadir İnanır, Yeşilçam'da birçok filmde rol aldığı Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın sahibi olduğu Gülşah Film'e tazminat davası açtı. Sanatçının avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, söz konusu filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:


“Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır’ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz.”






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