Boşanma davasının seyrini 'mehir senedi' değiştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile değerlerinin korunması, evlilik birliği ve çocukların gelişimi noktasında çok özenli bir sürece ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu çerçevede televizyonlardaki aile dostu yapımların destekleneceğini belirten Yanık, LGBT propagandasına ilişkin de “Eşcinselliği normalleştirmeyi kimse bizden beklemesin. Bu sınırı bir çekelim. Ondan sonra konuşalım” dedi.