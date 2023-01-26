‘Aile dostu’ yapımlara destek: Bakan Derya Yanık gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlığının faaliyetleriyle ilgili bilgi veren, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yanık, aile, kadın ve çocuk konularında pek çok başlıkta ayrı ayrı çalıştıklarını ifade etti.

REKLAM PASTASINDAN HERKES ELİNİ ÇEKSİN

Yanık, gündüz kuşağı programlarında ortaya çıkan çarpık aile ilişkileri gibi rahatsız edici görüntülerin ortadan kaldırılmasına dönük hangi adımları attıklarının sorulması üzerine, 2021 Haziran ayında RTÜK’le bu konuda bir çalıştay yaptıklarını hatırlattı. RTÜK’ün ceza kesen bir kurum olduğunu ancak bunun da bir noktaya kadar caydırıcı olabildiğini ifade eden Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu: “Daha önce de söyledim. Lütfen ortada bir reklam pastası olduğu için bu kadar rağbet ediliyorsa bu programlara ne olur herkes şu reklam pastasından bir elini çeksin. Hepimiz, bütün kanallar bitirsin bu programları. RTÜK ile beraber çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylar itibarıyla ilgili komisyonları kurarak, bu anlamda aile dostu yapımların desteklenmesi, onların özendirilmesi ve öne çıkarılması noktasında özellikle çalışmalar yapıyoruz.”

Fazlı Şahan ve Derya Yanık

EŞCİNSELLİK NORMALLEŞTİRİLEMEZ

Eşcinsellik tartışmalarında “bireysel özgürlük” kısmının başka, toplumsal hayatı etkileyen tarafının başka bir şey olduğunu dile getiren Yanık, “Eşcinsel vatandaşlarımız da bizim vatandaşlarımız. Çok net. Haklarını korumak, yaşam haklarını korumak devletin sorumluluğudur ve bundan taviz veremezsin. Ama öbür taraftan eşcinselliği normalleştirmeyi kimse bizden beklemesin. Bu sınırı bir çekelim. Ondan sonra konuşalım” dedi.

LGBT’NİN ARKASINDA EKONOMİK DESTEK VAR

Aile değerlerinin korunması, evlilik birliği ve çocukların gelişimi noktasında çok özenli bir sürece ihtiyaç olduğunu ifade eden Yanık, dünyada çok keskin bir LGBT propagandası yürüdüğünü ve arkasında çok büyük bir ekonomik desteğin olduğunu dile getirdi. Bu noktada gerek bireysel gerek toplumsal çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Yanık, çocukların kişisel gelişimlerinin, cinsel kimliklerinin baskılandığı birtakım örnekleri bile gördüklerini, bunların çok tehlikeli süreçler olduğunu belirtti.

Mart sonunda bir ‘Çocuk Şurası’ yapılacağını söyleyen Yanık, “Türkiye’de ilk kez olacak. Burada konuşacağımız başlıklardan biri de akran zorbalığı” dedi.



