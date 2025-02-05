Bu hikayelerin tamamı İstanbul’da geçiyor

Küratör Şeyda Çetin, İstanbul’un pek çok unutulmaz karaktere ilham olduğunu ifade ederek “Kitapların dönemleri 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen bir aralıkta. Çok çeşitli türler ve biçimlerde üretilmiş eserler bunlar. Biz sergiyi kurgularken esnek bir şekilde gruplandırdık, kitapların içeriklerine, türlerine göre. Örneğin bilim kurgu hikayeleri, fantastik hikayelerle buluştu. Grafik romanlar, tarihi romanlarla bir araya geldi. Esnek bir yaklaşımla bu kitapları bir araya getirdik” dedi. Küratör Ebru Esra Satıcı ise serginin Batı edebiyatındaki İstanbul temalı kurmaca eserleri merkezine aldığına işaret ederek, bir yıla yakın sürede hazırlandığını dile getirdi. Meşher’de sergiye özel film gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik alanı hazırlandı. Sergideki kitaplardan uyarlanmış filmlerden bir seçki, bu alanda izlenebilecek. Ayrıca okuma bölümlerinde de sergide orijinalleri görülen kitapların Türkçe çevirileri 13 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.