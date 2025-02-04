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Nihayet Dergi taşınmayı masaya yatırdı

Nihayet Dergi taşınmayı masaya yatırdı

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Albayrak Grubu’nun çıkardığı Nihayet Dergi 122. sayısının kapak dosyasında taşınmayı tartıştı.

Günümüz insanın bir rutini olarak ele alınan taşınma, sadece ev olarak değil yer değiştirme olarak geniş bir alanda işlendi. Aidiyeti, fedakarlığı taşınmak kapsamında irdeleyen Nihayet, sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve edebi açıdan taşınmak konusuna eğildi. Dosya Cihad Kaya’nın, “Bir Uğurlanmak Meselesi” yazısıyla açılıyor. Ardından Aleyna Ayan’ın, nakliye firması sahibi Yavuz Rüstemoğlu ile “Biz de Stres Oluyoruz” röportajıyla devam ediyor. Ali Akyurt, “Evsizlerin Evleri” yazısında, sokakta, köprü altında yaşayan evsizlerin eşya ve sosyal hayat deneyimlerini, Dürdane İsra Çınar ise “Bir Karanlığı Kiralamak” ile yaşadığı taşınma tecrübesini insan ve tercihleri bağlamında değerlendiriyor.

TAŞINMA ENİNE BOYUNA ELE ALINIYOR

Tuba Kaplan, “Çöplerinle Yüzleşme Anı: Taşınmak” üzerinden taşınmanın eşyalar, tüketim ve alışkanlıklar açısından insana hissettirdiklerini aktarıyor. Yasin Taçar, “Sufilerin Mekânla İlişkisi- Mekâna Bağımlı olmamak” yazısında geçmişten bugüne tasavvuf ehlinin eşya karşısında tutumları, eşya ve dünyayı kavrama biçimlerini sufilerin hareketliliği temasından inceliyor. Tahsin Yıldırım, “Gurbeti Sıla Yapan Bir Kalem: Orhan Kemal” yazısında edebiyat dünyasının yakından tanıdığı Orhan Kemal’in tüm kalemine sinen taşınma ve gurbet meselesini yazarın hayatına, eserine ve yaşantısına dair detayları irdeliyor. Nihayet’in farklı dosyaların da yer aldığı yeni sayısını gazete bayileri, seçkin kitabevleri ve zincir mağaza marketlerinin yanı sıra www.birliktedagitim.com sitesinden edinebilirsiniz.



#Aktüel
#Nihayet Dergi
#Toplum

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