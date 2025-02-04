Nihayet Dergi taşınmayı masaya yatırdı

Günümüz insanın bir rutini olarak ele alınan taşınma, sadece ev olarak değil yer değiştirme olarak geniş bir alanda işlendi. Aidiyeti, fedakarlığı taşınmak kapsamında irdeleyen Nihayet, sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve edebi açıdan taşınmak konusuna eğildi. Dosya Cihad Kaya’nın, “Bir Uğurlanmak Meselesi” yazısıyla açılıyor. Ardından Aleyna Ayan’ın, nakliye firması sahibi Yavuz Rüstemoğlu ile “Biz de Stres Oluyoruz” röportajıyla devam ediyor. Ali Akyurt, “Evsizlerin Evleri” yazısında, sokakta, köprü altında yaşayan evsizlerin eşya ve sosyal hayat deneyimlerini, Dürdane İsra Çınar ise “Bir Karanlığı Kiralamak” ile yaşadığı taşınma tecrübesini insan ve tercihleri bağlamında değerlendiriyor.