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Hicaz Fotoğraf Sergisi İsviçre’de

Hicaz Fotoğraf Sergisi İsviçre’de

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Belgesel yapımcısı, yönetmen, kameraman ve sunucu Ömer Faruk Aksoy’un Hicaz’daki dönüşümü belgeleyen fotoğraf sergisi, İsviçre’de sanatseverlerle buluştu.

“İnsanlığın Parmak İzi: Bir Belgeselcinin Hicaz’da 40 Yılı” başlıklı program kapsamındaki sergi, Schweitzerische Islamische Glaubensgemeinschaft’ta (SIG) açıldı. Sergi, Aksoy’un 1981’den 2017’ye kadar kutsal topraklarda yaşanan büyük değişimleri, kişisel deneyimlerini ve arşivindeki karelerin hikayesini izleyiciye sunuyor. Etkinlik kapsamında açılış öncesi Aksoy hayatı ve çalışmalarına ilişkin bir de seminer düzenledi.




#Aktüel
#Sergi
#İsviçre

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