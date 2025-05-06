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Cannes’a Filistin’e destek çağrısı

Cannes’a Filistin’e destek çağrısı

Kültür Sanat Servisi
04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Grup, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda Cannes Film Festivali’ni, İsrail’in katlettiği Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassouna’yı onurlandırmaya davet etti.
Grup, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda Cannes Film Festivali’ni, İsrail’in katlettiği Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassouna’yı onurlandırmaya davet etti.

ABD’de faaliyet gösteren Filistin için Eğlence Emekçileri (EL4P) grubundan, Hollywood ve Cannes Film Festivali’ne çağrı var. Film ve televizyon endüstrisinde çalışanların oluşturduğu grup, sektör çalışanlarını duyarlılığa davet eden faaliyetler yürütüyor. Grup son paylaşımında, Hollywood sanatçılarını Filistin’deki zulme karşı çıkmaya davet etti. EL4P, 1 Mayıs’ta düzenlediği Filistin protestosunda, Hollywood sendika ve sanatçılarının sessizliğine tepki göstererek, adaletin yanında yer almalarını istedi. Grup, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda Cannes Film Festivali’ni, İsrail’in katlettiği Filistinli foto muhabiri ve oyuncu Fatima Hassouna’yı onurlandırmaya davet etti. Hassuna, festivalde önümüzdeki hafta prömiyer yapacak “Ruhunu Avucunun İçine Al ve Yürü” belgeselinin başrolündeydi.


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