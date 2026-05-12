Cansuyu kurbanlarınızı her zaman olduğu gibi yine mazlum coğrafyalara ulaştıracak

Dünya; çatışmaların, ekonomik krizlerin, açlığın, yoksulluğun, savaşların ve işgallerin gölgesinde her geçen gün biraz daha karanlığa sürükleniyor. Bir yanda sofralar boş, bir yanda da umutlar tükeniyor. Masum çocuklar açlıkla sınanıyor, anneler evlatlarını doyuramamanın çaresizliğiyle gözyaşı döküyor. İnsanlığın vicdanının ağır bir imtihandan geçtiği böyle bir zamanda, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bir kez daha iyiliğin sesi olmak için yollara düşüyor. “Kurban; Allah’a yakınlaşmak, muhtaçla paylaşmaktır” diyerek bu yıl da yüzlerce gönüllüsüyle sınırları aşan bir merhamet köprüsü kuran Cansuyu Derneği, açlığın artık kronik hale geldiği Afrika’nın kurak topraklarında, yoksulluğun hayatın bir gerçeği haline geldiği uzak coğrafyalarda, bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazze’de, bir lokma etin bile bayram sevinci olduğu yerlerde, umut yeniden yeşersin diye büyük bir seferberlik başlatıyor.

AFRİKA VE ASYA’DA "BAYRAM" BEKLEYİŞİ

Cansuyu, kurban organizasyonu kapsamında bölgeleri ekonomik ve insani şartlara göre kategorize edip fiyatlandırma çalışmalarını tamamlayarak, haftalar öncesinden ilan etti.

Kuraklığın ve kıtlığın adeta bir kader gibi dayatıldığı Çad, Nijer, Kenya, Etiyopya ve Yemen gibi ülkelerde; bir kap yemeğe muhtaç milyonlarca Müslüman, Türkiye’den gelecek kurban hisselerini dört gözle bekliyor. Öte yanda Arakanlı muhacirlerin kamplarındaki sessiz çığlıktan, Afganistan’ın zorlu yaşam şartlarına ve Bangladeş’in yoksul mahallelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada, "kardeşlik hisseleri" bu yıl da yaralara merhem olacak.

Sadece açlık değil, aynı zamanda saldırılar ve iç karışıklıklarla sarsılan bölgelerde; Cansuyu ekipleri kurbanlık hayvanların seçiminden, hijyenik kesim alanlarına kadar her detayın organizasyon süreçlerini büyük bir disiplinle yönetiyor.

GAZZE İÇİN ÖZEL SEFERBERLİK: KURBAN ETLERİ KONSERVE OLARAK ULAŞTIRILACAK

İşgalin ve kuşatmanın en ağır şartlarının yaşandığı Gazze’de, bu yıl da hayati bir çözüm devreye alınıyor. Süregelen saldırılar, ciddi lojistik kısıtlamalar, bölgede kurbanlık hayvan teminindeki zorluklar ve uzun süreli elektrik kesintileri; taze etin korunmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Bu nedenle Cansuyu Derneği bağışçıların emanet ettiği kurban hisselerini çevre ülkelerdeki modern ve hijyenik tesislerde keserek konserve haline getiriyor. Böylece yüksek protein değerine sahip, uzun süre dayanabilen kurban etleri; yoklukla mücadele eden, saldırılar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeli ailelerin sofralarına güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Bu çalışma sadece bir yardım değil; kuşatma altındaki bir halka nefes, bir çocuğa güç, bir anneye umut oluyor.

ŞEFFAFLIKTA ÖNCÜ: GÖRÜNTÜLÜ VEKALET SİSTEMİ

Bağışta bulunan her bir kişinin emanetini büyük bir sorumlulukla taşıyan Cansuyu, şeffaflık konusundaki öncü uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Türkiye’de öncülüğü Cansuyu’nun başlattığı görüntülü vekâlet sistemi sayesinde, kurban kesim anları kayıt altına alınarak bağışçılarına ulaştırılıyor. Böylece her bağışçı, emanetinin yerine getirildiğine bizzat şahit olabiliyor.

TÜM GÖNÜLLÜLER EĞİTİMDEN GEÇİRİLDİ

Organizasyon kapsamında görev alacak gönüllüler ise titiz bir eğitim sürecinden geçirildi. Her bir görevliye sadece teknik bilgiler değil; aynı zamanda “emanetin hassasiyeti” ve “mazlumun hakkını koruma bilinci” üzerine özel eğitimler verildi.

Çünkü bu yolculuğun, sadece bir organizasyon değil; vicdanın, merhametin ve sorumluluğun omuzlarda taşındığı kutsal bir emanet olduğu bilinci gönüllülere iletildi.

BAŞKAN KÖYLÜ: "BİR LOKMA ET, BİN UMUT DEMEKTİR"

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2026 Kurban organizasyonun son hazırlıklarının değerlendirilmesine dair yaptığı açıklamada, kurbanın sadece bir et dağıtımı değil, küresel bir vicdan hareketi olduğunu söyledi.

Kurban faaliyetlerinin mazlum coğrafyalardaki insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve gönüllere dokunmak olduğunun altını çizen Köylü,