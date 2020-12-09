Ev yapımı kahveli ve çikolatalı ekler

Krema dolgusu ve puf hamuru ile enfes bir tat: Kahveli ve çikolatalı ekler. Pastane klasiği olan bu tatlıyı yedikten sonra bir daha satın almayacaksınız. Afiyet olsun...

Kahveli ve çikolatalı ekler.

Ekler tarifi için malzemeler

1 Ölçü Su Hamuru Krema Malzemeleri

1/2 (Yarım) Litre Süt

1/2 (Yarım) Su Bardağı Nişasta

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1/2 (Yarım) Paket Vanilya

1 Adet Yumurta

3 Adet Yumurta Sarısı

100 Gram Kırılmış Bitter Çikolata

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1 Çorba Kaşığı Granül Kahve

1/2 (Yarım) Paket Çırpılmış Krema

Servis Malzemeleri Üzerini Süslemek için

İstediğiniz Miktarda Eritilmiş Beyaz Çikolata

Üzerini Kapatmak İçin

İstenilen Kadar Eritilmiş Bitter Çikolata

Kahveli ve çikolatalı ekler.

Kahveli ve çikolatalı eklerin yapılışı

BİLGİ

Bu tarif için kullanılan Şu hamuru tarifi ve ölçüsü için: Choux Hamuru-Şu Hamuru tarifine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ocakta sütü ağır ateşte kaynama noktasına getirin. Bir karıştırma kabına nişastayı, toz şekeri ve vanilyayı ekleyin. Bütün yumurta ve yumurta sarılarını ilave edip bütünleşene kadar balon telle karıştırın. Sıcak sütü yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve bir yandan nişastalı karışımı seri şekilde karıştırın ki topaklanma olmasın aynı zamanda yumurtalar hızla pişmiş olmasın. Karışımın hepsini tekrardan sütü ısıttığınız tencereye dökün. Karışımı koyulaşana kadar pişirin. Bitter çikolatayı ve kahveyi ilave edin ve soğuyana kadar karıştırın. Kremayı kullanacağınız zaman çırpılmış kremayı da ekleyip bütünleşene kadar karıştırın. Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun ve buzdolabında soğumaya bırakın. Şu Hamurları pişirmek için tepsinizi ve hamurunuzu hazırladıktan sonra ikişer cm aralıklar bırakarak parmak uzunluğunda ve kalınlığında olacak şekilde sıkın. Hamuru fırına verip 30-45 dakika üzerileri iyice kızarana kadar pişirin.

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İpucu: Sıkarken hamur kopmazsa elinizle koparın ya da bir bıçakla kesin. Üst kısımlarını düzeltmek için parmağınızı ıslatıp düzleyin.

Soğuduklarında keskin bir bıçakla enine kesin ve aralarına bitter kremadan sıkın. Üstlerini eritilmiş bitter çikolataya batırın ve kapatın. Beyaz çikolatayı sıkma torbasına doldurun, iğne ucu kadar kesip sallayarak üzerlerinde gezdirin ve süsleyin. Servis etmeden önce buzdolabında 1 saat soğutun.

Kahveli ve çikolatalı ekler.

Kahveli ve çikolatalı ekler kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan kahveli ve çikolatalı ekler 60 dakikada pişer.

Kahveli ve çikolatalı ekler kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan kahveli ve çikolatalı ekler kalorisi 216,5.

Kahveli ve çikolatalı ekler yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kahveli ve çikolatalı ekler için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 28,75 lira.

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