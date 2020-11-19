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Hayat Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?
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Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir.
  • Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63)."

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