Cuma namazında hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir?

Hayat

İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında etkisini gösteren influenza virüsü grip olan kişilerin konuşma, hapşurma veya öksürmesi ile toplum içinde yayılabilen bir hastalık türüdür. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının çoğuyla karşılaştırıldığında, influenza genellikle daha ağır bir hastalığa neden olur. Peki influenza nedir? İnfluenzanın belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...