Hayat Dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14ü Türkiyede
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Dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14'ü Türkiye'de

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, 2020 yılı itibarı ile Türkiye denizlerinde 105 istilacı yabancı tür, 540 da yabancı tür tespit edildi. Dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14'ünün Türkiye'de bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14ü Türkiyede
Aslan balığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında 'Küresel Çevre Fonu' finansal desteği ile yürütülen 'Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi'nde (GEF VI Projesi) çalışmalar devam ediyor. İstilacı yabancı türlerin girişlerinin engellenmesi, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi, üremesinin durdurulması ve yönetimi için başlatılan projede istilacı türlere yönelik veriler tespit edildi.

İSTİLACI YABANCI TÜR SAYISI 105'E YÜKSELDİ

Buna göre Akdeniz’de yabancı tür sayısı 1000'i aşarken, 2020 yılı itibarıyla Türkiye denizlerinde yabancı tür sayısının 540'a, istilacı yabancı tür sayısının da 105'e yükseldiği belirlendi. Karadeniz'de 28, Marmara Denizi'nde 124, Ege Denizi'nde 253 ve Akdeniz'de 413 yabancı tür görüldü. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayımlayan dünyanın en kötü 100 istilacı yabancı türünden 14'ü de Türkiye'de saptandı. Varlığı tespit edilen bu istilacı türler arasında en tehlikelileri aslan balığı, balon balığı, taşbalığı, deniz salyangozu, göçmen denizanası, çizgili yılan kedi balığı örnek gösterildi. Türkiye'de istilacı yabancı türler hem sucul, hem de karasal ortamlarda ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar meydana getirirken, küresel olarak biyoçeşitlilik üzerine büyük tehdit oluşturuyor.

Taş balığı
Taş balığı

'İstilacı yengeç' tehdidi: Karadeniz'e yaklaştı
FOTOĞRAF 8
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Hint Okyanusu kökenli 'charybdis longicollis' türündeki yengeç Kızıldeniz'i aşarak ilk defa 1954 yılında Doğu Akdeniz'de görüldü.
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İlk zamanlarda ekosistemi tehdit etmeyen bu türün popülasyonu, küresel ısınma ve bilinçsizce avlanan vatozlar nedeniyle son zamanlarda çok fazla artış göstererek diğer türler için tehlikeli hale geldi.
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Tehlikenin boyutunu araştırmak için bölgeye gelen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Seyit Ali Kamanlı, Çukurova Üniversitesi akademisyenleriyle Adana ve Mersin'de saha çalışması yapmaya başladı.
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Dr. Seyit Ali Kamanlı, istilacı yengeçlerin çok hızlı ürediğini ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu kaydetti.
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Dr. Kamanlı, Küresel ısınmanın bu denli etkili olmadığı zamanlarda vatozlar bu yengeçleri tüketerek popülasyonunu kontrol altına alıyordu. Ancak, vatozların da bilinçsiz avcılık nedeniyle azalması üzerine istilacıların nüfusu kontrolden çıktı. Bu yengeçler ekonomik değere sahip balıkların yumurtalarını, sucul bitkileri, algleri ve diğer canlı gruplarını yiyerek biyoçeşitliliğin azalmasına neden oluyor. Bir diğer tehlikesi ise, ülkemizde ekonomik değeri bulunan mavi yengeç türlerinin ekosistemine müdahale ederek Akdeniz kıyılarında mavi yengeç nüfusunu azaltabileceği düşünülmektedir diye konuştu.
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ELDİVENLİ YENGEÇLER KARADENİZ'E YAKLAŞTI Dünyadaki istilacı diğer yengeç türleri hakkında da bilgiler veren Dr. Kamanlı, 'eriocheir sinensis' türünde, 'Çin eldivenli yengeci'nin Kuzey Avrupa'yı istila ettiğini, Karadeniz'e doğru da yaklaştığını söyledi.
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Bunların dünyada en tehlikeli 100 istilacı tür arasında bulunduğuna dikkat çeken Kamanlı, gemilerin bıraktığı sintine sular sayesinde Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar ulaştığını belirterek, şunları söyledi:
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Bu yengeçler Tuna Nehri'nin kollarında, ayrıca Sırbistan, Romanya ve son olarak da Bulgaristan kıyılarında görülmüştür. Gerekli tuzluluk ve sıcaklığa adapte olursa yakında Türkiye'de de görülmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu yengeçler dere yataklarına yuvalama yapmaları durumunda taşkınlara neden olabiliyor. Ayrıca, drenaj kanallarında tıkanmalara da sebep olabiliyor. Aynı şekilde Akdeniz'de bulunan istilacı yengeç türüne ait larvaların nerelere kadar yayılabileceğini, tuzluluk ve sıcaklık değerlerine bakarak belirleyip bu yayılımın önüne geçmek için gerekli çalışmaları planlayabiliriz.
'İstilacı yengeç' tehdidi: Karadeniz'e yaklaştı
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yayılım gösteren 'charybdis longicollis' türündeki istilacı yengeçlerin popülasyonu, küresel ısınma ve vatozların bilinçsizce avlanması nedeniyle hızla arttı. Dünyadaki istilacı diğer yengeç türleri hakkında da bilgiler veren Dr. Kamanlı, 'eriocheir sinensis' türün de, 'Çin eldivenli yengeci'nin Kuzey Avrupa'yı istila ettiğini, Karadeniz'e doğru da yaklaştığını söyledi.

NASIL GELİYORLAR?

Türkiye'ye akvaryumculuk, akuakültür, bahçe düzenleme, balıklandırma ve rekreasyonel amaçlar gibi yollarla, Süveyş Kanalı aracılığıyla veya gemilerin balast suyu gibi yollarla gelen istilacı yabancı türlerle mücadelede erken teşhis, hızlı değerlendirme ve hızlı müdahale çok önemli rol oynuyor. İstilacı yabancı türlerin, yerel türlerin ve ekosistemin korunması, insan sağlığı ve ekonomi üzerine baskı olmaktan çıkarılması için ortadan kaldırması, kontrol edilmesi, yayılmasının engellenmesi ve üremesinin durdurulması gerekiyor.

İsrail sazanı her yere yayıldı: Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
FOTOĞRAF 12
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Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası için, Avrupa Birliği desteği ile ‘Karadeniz Delta Koruma Alanlarında İklim Değişikliği Etkilerinin Değerlendirilmesi için İstilacı ve Yabancı Türler Gözlem ve İletişim Ağının Geliştirilmesi’ projesi hazırlandı. Bu kapsamda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Ukrayna ve Romanya’da bulunan delta koruma alanları inceleniyor.
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2 yıl sürecek proje ile delta koruma alanlarında bulunan istilacı ve yabancı türlerin tespit edilmesi ve bu türlerin iklim koşulları altındaki tepkileri değerlendirilecek. Projede Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığını tespit edildi.
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‘HABİTATTAKİ DEĞİŞİMİ GÖSTERİYOR’ <br> <br> KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Kızılırmak Deltası’nda acı, tatlı ve deniz suyu olmak üzere 3 alanda 26 tür tespit ettiklerini söyledi. Bu türlerin varlığını inceleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Erüz, Kızılırmak Deltası’nda İsrail sazanı olarak bilinen istilacı bir tür zaten mevcut. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde deltada var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük...
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Bu durumla ilgili şu an Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bir proje ortaya koydu. Bizimle eş zamanlı olarak İsrail sazanının baskı altına alınması için proje yürütülecek. Bu konu çok yönlü çalışılması gereken bir konu çünkü fiziksel koşullar, kimyasal koşullar ve biyolojik koşullar habitattaki değişimi gösteriyor. Eğer bu değişimi kontrol altına alırsak sürdürülebilir kılıyoruz. Kontrol altına alamazsak bir canlı diğer canlıyı baskı altına alıyor” diye konuştu.
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‘ÖNLEM ALINARAK RİSK AZALTILABİLİR’ <br> <br> İstilacı türler arasında özellikler İsrail sazanının çok yaygın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erüz, “Delta için risk kesinlikle var. Yabancı ve istilacı türler arasında bakıldığı zaman özellikle İsrail sazanı çok ciddi bir baskı oluşturuyor. İsrail sazanı yaklaşık 30 yıldır Anadolu’daki birçok akarsuya bir şekilde girmiş. İlk olarak balık çeşidini arttırmak için girdiği söyleniyor...
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İlk gözlemlerimizde atılan balıkçı ağlarında bazılarında yarısında İsrail sazanı çıkarken bazılarının tamamında İsrail sazanı çıktı. Bu türün nasıl bir yıkım yapacağı da şu an için bilinmiyor ama bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Risk var ama önlem alınarak bu risk azaltılabilir” dedi.
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Title
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
İsrail sazanı her yere yayıldı: Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Samsun'daki 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası'nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığı tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, “Delta için kesinlikle risk var. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük” dedi.


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