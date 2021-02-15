Emziren anne diyeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir ve daha fazlası...

Emziren anne diyeti nasıl yapılır? | Diyet Listesi ve Yemekleri

Emziren anne diyeti, doğum sonrası alınan kiloları önlemek, vermek ve sağlıklı süt akışı sağlamak için uygulanır. Yapılan araştırmalara göre; emziren anneler, emzirmeyen annelerden daha çabuk kilo verir. Bu nedenle emzirme sürecinde dengeli ve sağlıklı beslenme bebeğin gelişimini desteklerken, annenin doğru miktarda enerji almasını sağlar. Bu koşulları göz önünde bulunduran birden fazla emziren anne diyeti bulunur. Bu diyetler genel olarak şu şekilde uygulanabilir:

· Emziren kişi beslenme rutinini ve programını kendi yaşam tarzına göre belirlemelidir.

· Diyet gün içerisinde ortalama 1800-2000 kalori alınacak şekilde düzenlenmelidir.

· Diyet listesi içinde mutlaka kalsiyum ve omega-3 içeren besinler bulunmalıdır. Tüm bunlar bebeğin vücut fonksiyonlarının geliştirilmesi için önemlidir.

REKLAM

· Ceviz gibi bol enerji verici kuru yemişler ara ve ana öğünlere eklenmelidir.

· Diyet listesi protein, yağ ve karbonhidrat besin değerleri açısından dengeli hazırlanmalıdır.

· Bol miktarda su tüketilmelidir.

· Günlük hareket miktarı artırmalıdır.

· Emzirme miktarı bebeğin ihtiyacı doğrultusunda arttırılabilir. Emziren kadınlar emzirmeyen kadınlara göre gün içerisinde artı 500 kalori daha fazla yakar.

· Bebeği ve anneyi rahatlatacak sakinleştirici bitki çayları programa alınmalıdır.

· Kahvaltı öncesi 1-2 bardak ılık su tüketerek, mide rahatlatılmalıdır.

· Emziren kişinin acıkmasını önlemek için 3 ana öğün mutlaka bulunmalıdır. Ara öğünler emzirme düzenine uygun olarak 3 veya 4 şeklinde uygulanabilir.

REKLAM

· Paketli gıdalar, kızartılmış veya işlem görmüş ürünler diyet listesinden uzak tutulmalıdır.

Emziren Anne Diyetinin Faydaları Nelerdir?

Emziren annenin beslenme programı, süt aracılığıyla bebeğe geçeceği için detaylı olarak hazırlanmalıdır. Bu yüzden hazırlanan diyetin çift yönlü olarak faydalı olması sağlanmalıdır. Dengeli ve sağlıklı bir emziren anne diyetinin faydaları şunlardır:

· Süt oluşumunu arttırır.

· Bebeğin vücut fonksiyonlarının gelişimine katkıda bulunur.

· Bebeğin kas, kemik, diş ve çene yapısını kuvvetlendirir.

· Annenin kilo almasını önler ve dengeli kilo verimini sağlar.

· Annenin ve bebeğin gaz ve kabızlık gibi sindirim problemlerini yaşamasını engeller.

REKLAM

· Anne ve bebeğin doğru gıdalardan enerji almasını sağlar.

· Rahat bir emzirme dönemi geçirtir.

Emziren Anne Ne Yemelidir?

Emziren anne diyeti sağlıklı bir emzirme dönemini hedefler. Kilo alımını da kontrol atına alarak annenin özgüveninde artırıcı etkiye neden olur. Dengeli ve sağlıklı bir emzirme süreci için kadınların bazı besinleri sık tüketmesi tavsiye edilir. Emziren annenin yiyebileceği besinler şu şekildedir:

· Taze yeşillikler,

· Tahıllar (özellikle bulgur, kinoa ve karabuğday),

· Yüksek kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri,

· Sakinleştirici bitki çayları (rezene ve anason gibi),

REKLAM

· Kuru hurma, ceviz ve kuru incir gibi yemişler,

· Dengeli tüketilen tahin helvası (Tahin helvası doğal bir enerji vericidir. Günde 1 kibrit kutusunu aşmayacak şekilde tüketilmesi anne ve bebeğin enerjisini arttırır),

· Günde 4 litreye kadar sıvı tüketimi (su, süt, ayran, çorba, kefir, bitki çayları ve taze meyve suları vs.)

Emziren Anne Ne Yememelidir?

Bebeğin sağlığı ve rahat sindirimi için emziren kadının uzak durması gereken bazı besinler vardır. Özellikle gaz yapıcı gıdalardan uzak durması bebeği ve anneyi rahatlatacaktır. Emziren annenin tüketmemesi gereken besinler şunlardır:

· Hazır ve paketli ürünler, dondurulmuş veya işlenmiş gıdalar,

REKLAM

· Şarküteri ürünleri,

· Kızartma ve aşırı yağlı gıdalar,

· Gaz yapan baklagiller (nohut, kuru fasulye gibi),

· Kafein ve asit içeren içecekler,

· Alkol ve sigara,

· Bazı bitki çayları (yeşil çay, beyaz çay, kuşburnu, papatya ve nane çayı gibi).

Örnek Emziren Anne Diyeti Listesi

Emziren anne diyeti doğru besinler ve dengeli besin değerleri ile hazırlanmalıdır. Sağlıklı ve süt arttırmaya yönelik emziren anne diyet listesi şu şekilde hazırlanabilir:

Sabah:

1 bardak süt veya 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

REKLAM

Haşlanmış veya sahanda yapılmış 1 adet yumurta haşlama veya sahanda,

1 dilim beyaz peynir (az yağlı olması tavsiye edilir)

Mevsim yeşillikleri

4-5 adet zeytin

1-2 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği

Ara öğün:

REKLAM

1 adet yeşil elma veya tavsiye edilen bitki çaylarıyla birlikte 1 porsiyon hurma ve ceviz

Öğle yemeği:

1 porsiyon etli sebze veya baklagil yemeği, 4 kaşık bulgur ve 1 kâse ceviz ve limon eklenmiş salata.

Ara öğün:

REKLAM

1 bardak muzlu smoothie veya yoğurtlu kereviz salatası ya da 1 kibrit kutusu tahin helvası.

Akşam:

1 kâse çorba, yağsız hazırlanmış et yemeği, 1 kâse mevsim yeşilliklerden hazırlanmış salata.

Ara öğün:

REKLAM

1 bardak dolusu süt veya 1 kâse meyveli yoğurt ya da 1 porsiyon mevsim meyvesi.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

HAYAT Yumurta diyeti nasıl yapılır, faydaları nelerdir ve daha fazlası...

HAYAT Yulaf Ezmesi Diyeti: Yulaf Lapası Tarifleri ve Daha Fazlası

HAYAT Yoğurt Diyeti: Örnek Beslenme Listesi

HAYAT Su Diyeti Nasıl Yapılır? Su Diyeti Zararları ve Faydaları

HAYAT Protein Diyeti Nasıl Yapılır? Örnek Menülü Protein Diyeti

HAYAT Patates Diyeti Nasıl Yapılır?

HAYAT Maden suyu diyeti nasıl yapılır, zayıflatır mı ve daha fazlası...

HAYAT Kabak diyeti nasıl yapılır, zayıflatır mı, faydaları nelerdir ve daha fazlası...

HAYAT İsveç Diyeti 13 Gün Listesi: İsveç Diyeti Faydaları, Zararları ve Daha Fazlası...

HAYAT Hurma diyeti nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler, hurma diyeti örnek menü ve daha fazlası...