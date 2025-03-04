Eski Ramazanlar 'Süslü Cami'de

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı iş birliğiyle Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii'nde "Ramazan Şenliği" düzenleniyor. Çocukları camiye ve manevi değerlere alıştırma amacıyla hazırlanan şenlikte, patlamış mısır, pamuk şeker ve içecek gibi ikramların yanı sıra Karagöz oyunu, halat çekme yarışması, iyilik panosu, dönme dolap, fotoğraf alanı ve atölye etkinlikleri de minik misafirlerle buluşuyor. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Karakoç, çocukları öz değerlerle yeniden tanıştırmak istediklerini söyledi.