Filistinli çocuklar için çizdiler

Kars ve Ağrı’da gerçekleşen bu etkinlikte çocuklar Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail’in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmettiler. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 250 metrelik tuvale resimler çizen çocuklar, Filistinli kardeşlerine destek olmak istediklerini söyledi. Çocuklardan Şiyan Barış Aydın, Gazze’de yaşananları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, “Filistin’den gelmek isteyenleri ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet” dedi.