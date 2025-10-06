Yeni Şafak
Filistinli çocuklar için çizdiler

Filistinli çocuklar için çizdiler

6/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
“Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği
“Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” etkinliği yapıldı.

Kars ve Ağrı’da gerçekleşen bu etkinlikte çocuklar Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail’in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmettiler. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, 250 metrelik tuvale resimler çizen çocuklar, Filistinli kardeşlerine destek olmak istediklerini söyledi. Çocuklardan Şiyan Barış Aydın, Gazze’de yaşananları üzüntüyle takip ettiğini belirterek, “Filistin’den gelmek isteyenleri ülkemize almalıyız, onları davet etmeliyiz. Savaşa hayır, barışa evet” dedi.



