Hayat Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yere turist akını Bir günde bin 600 ziyaretçi
SEYAHAT

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yere turist akını: Bir günde bin 600 ziyaretçi

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nı bir günde yaklaşık bin 600 kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği Nemrut Dağına turist akını: Bir günde bin 600 ziyaretçi
Turistler, dağın zirvesinde bol bol fotoğraf çekiniyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Kommagene Krallığı’na ait tümülüsü ile pek çok dev esere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğruyor. Anıt mezar ve dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 206 metre rakımıyla güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı’nı bir günde yaklaşık bin 600 kişi ziyaret etti.

İHA


Nemrut Dağı’na tırmanan ziyaretçiler, güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekiyor.

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