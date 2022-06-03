Hayat Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde Yayınımızı kestiniz tartışması alevlendi
TELEVİZYON

Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde: 'Yayınımızı kestiniz' tartışması alevlendi

CHP tarafından fonlanan Halk TV ile Tele1 arasındaki gerilim büyüyor. Geçmişte RTÜK'ün verdiği ceza üzerinden Halk TV'yi hedef alan Tele1, bu kez de 'yayınımızı kestiniz' iddiaları üzerinden tartışmaların fitilini ateşledi. Tele1 sunucusu Enver Aysever, Halk TV'yi hedef alarak, "Aynı gemide değilsek nasıl olacak bu iş?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TV ile Tele1 kavgasında ikinci perde: Yayınımızı kestiniz tartışması alevlendi
Tele1'de Halk TV'yi hedef alan 'yayımızı kestiniz' yayını

Halk Tv ile Tele1 muhabirleri, Gezi Parkı provokasyonlarının yıl dönümünde, Taksim'de yapılan basın açıklamalarını takip ettikleri sırada darbedildiklerini öne sürdü.

İddialarını suç duyurusunda bulunarak mahkemeye taşıyan muhabirler, gelişme sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Halk TV muhabirlerinin konuştuğu sırada Tele1 canlı yayını verilirken, Tele1 muhabirlerinin konuştuğu sırada ise Halk TV canlı yayını kesti.

Yaşananlar sonrası Tele1 sunucusu Enver Aysever, Halk TV'yi hedef alarak, "Aynı gemide değilsek nasıl olacak bu iş?" ifadelerini kullandı.

TELE1'DEN TEPKİ: HALK TV APAR TOPAR YAYINDAN ÇIKTI

Tele1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Halk TV hedef alınarak, "Tele1, Halk TV muhabirinin konuşmasını kesmeden yayınladı! Tele1 muhabiri konuşmaya başlayınca Halk TV apar topar yayından çıktı" ifadelerine yer verildi.

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RTÜK 4 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası verdi

İLK TARTIŞMA DEĞİL: DAHA ÖNCE DE RTÜK ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

İki kanal arasında geçtiğimiz aylarda da polemik yaşanmış, Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ, RTÜK'ün verdiği ceza üzerinden Halk TV'yi hedef almıştı.

Yanardağ, Halk TV'yi hedef alan açıklamasında şunları söylemişti:

"Halk TV sadece kendisine ceza verilmiş gibi yayın yapıyor. TELE 1'den söz etmiyor. TELE 1'e bir ceza kesilmemiş gibi davranıyor. Şunu söylemek istiyorum bu dost kuruluşa yakışmadığı gibi gazetecilik mesleği açısından da doğru değil. Bu talimatı kim verdiyse bilmiyorum. Ama oradaki gazeteci arkadaşlarımızı ben kınıyorum. Bu nasıl bir rekabet anlayışıdır, nasıl bir kıskançlıktır bilmiyorum. TELE 1 kurulduğunda Halk TV vardı, TELE 1 kendi reklamını yapmak, kendi ismini duyurmak için Halk TV'ye ihtiyacı olmadan kuruldu ve Halk TV'ye rağmen var olmaya da devam edecek."

Halk TV ile TELE 1 arasında tartışma: AK Parti'ye oy toplamaya çalışıyorsunuz
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Halk TV ile TELE 1 arasında tartışma: AK Parti'ye oy toplamaya çalışıyorsunuz
Halk TV programcısı Levent Gültekin'in, 'AK Parti'ye oy veren seçmen oradan çıkmasın, Millet İttifakı'na gelmesin diye çaba sarfediyor' dediği TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Senin gibi bir siyasal İslamcı bu camiaya ders vermeye kalkamaz. İzleyicilerimiz bizim ne için uğraştığımızı bilir. Seçmenin AK Parti'den kopmaması için uğraştığımız tek bir olay gösterin, anahtarı size teslim edelim. Halk TV bu olayın neresinde bilmiyorum.' diyerek Gültekin'e tepki gösterdi.

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