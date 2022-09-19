Hayat Halk TVde skandal benzetme Büyük Aile Yürüyüşünü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
TELEVİZYON

Halk TV'de skandal benzetme: 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan muhalif yazar Mehmet Yılmaz, küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı dün İstanbul'da gerçekleştirilen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nü hedef aldı. Skandal bir benzetmeye imza atan Yılmaz, "LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek sığınmacılara karşı bir miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde skandal benzetme: Büyük Aile Yürüyüşünü hedef alan Mehmet Yılmaz LGBT ile Aleviliği aynı kefeye koydu
​Mehmet Yılmaz'ın açıklamaları büyük tepki topladı.

LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişi dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Saraçhane'den Beyazıt'a yürüdü.

CHP tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de ise küresel bir çeteye dönüşen LGBT lobisine karşı yapılan 'Büyük Aile Yürüyüş'ü hedef alındı.

"LGBT'YE KARŞI MİTİNGLE ALEVİLERE KARŞI MİTİNG ARASINDA FARK YOKTUR"

Ayşenur Arslan'ın konuğu olan CHP yandaşı yazar Mehmet Yılmaz, LGBT ahlaksızlığını Alevilikle benzeterek skandal ifadeler kullandı.

Mehmet Yılmaz, "LGBT bireylere karşı bir miting yapıyorum demekle, Alevilere karşı bir miting yapıyorum demek, Suriyeli göçmenlere karşı bir miting yapıyorum demek, Afrika'dan gelen göçmenlere karşı miting yapıyorum demek arasında hiçbir fark yok" dedi.

Yılmaz'ın söylemleri büyük tepki topladı.

Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil
HAYAT
Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil

Uğur Işılak'tan LGBT'ye karşı Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek: Ahlaksızlık teşvik edilemez
GÜNDEM
Uğur Işılak'tan LGBT'ye karşı Büyük Aile Yürüyüşü'ne destek: Ahlaksızlık teşvik edilemez

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
HAYAT
LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

OYNAT 00:31
"LGBT dayatmasına faşizmine karşı 'hayır' demek için buradayız"
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye gelen sanatçı Ali Nuri Türkoğlu Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada 'LGBT dayatmasına, faşizmine hayır demek için buradayız' dedi.


1,5 kilo balı 33 saniyede yedi

1,5 kilo balı 33 saniyede yedi

Birinciliği kimseye kaptırmadı.
Değeri dudak uçuklattı

Değeri dudak uçuklattı

Bu araçları gören inanamıyor
Ahlaksizlik teşvik edilemez

​LGBT dayatmasına karşı 'dik duruşa' destek verdi

Bu haber milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Mutlaka kontrol edin.

​Enerji krizi yaşayan Avrupalıların rotası Türkiye oldu

​Albay askeri fabrikada başörtüsünü yasakladı

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Hepsi bir bir çıkarıldı: Hiç birinin örneği yok.

​Bilim dünyası çözmeye çalışıyor

İçerisinden bakın neler çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.