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Hayat

Hayrat İnsani Yardım Derneği Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak

Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, Ramazan ayında 30’dan fazla ülkede 550 bin kişiye iftar programları düzenlemeyi, 40 bin aileye kumanya ve 15 bin çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

18:23 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 19:07 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hayrat İnsani Yardım Derneği çalışmalarına devam ediyor.
Hayrat İnsani Yardım Derneği çalışmalarına devam ediyor.

Hayrat İnsani Yardım Derneği 2023 yılı Ramazan ayında Kahramanmaraş merkezli deprem bölgeleri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında çeşitli programlar gerçekleştirdi.

Bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan’da toplamda 2 milyon 115 binden fazla iftar ve sahurluk; 38 binden fazla aileye içerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri dağıtıldı.

Her bayram olduğu gibi 2023 senesinde de 2 bin 500’den fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

Yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine 3 milyon 707 bin TL zekat, 1 milyon 440 bin TL fitre ve fidye ile maddi yardımda bulunuldu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, 2024 Ramazanında ise 30’dan fazla ülkede 550 bin kişiye iftar programları düzenlemeyi, 40 bin aileye kumanya ve 15 bin çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.





#Hayrat
#İnsani yardım
#Ramazan
2 saat önce
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