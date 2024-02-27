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Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden Gazze'ye yardım eli

Hayrat İnsani Yardım Derneği aylardır, büyük bir zulme ve soykırıma maruz kalan Gazzedeki siviller için faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. AFAD koordinesi altında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan 5 iyilik gemisi ile muhtaç durumda olan insanlara çeşitli yardımlar sevk edildi.

14:44 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Hayrat İnsani Yardım Derneği şubat ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.
Hayrat İnsani Yardım Derneği şubat ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği'nden alınan bilgiye göre, şu ana kadar AFAD koordinesi altında, bağışçıların destekleriyle hazırlanan 5 iyilik gemisi ile muhtaç durumda olan insanlara çeşitli yardımlar sevk edildi.


Dernek yetkilileri, 7 Ekim'den bu yana kadar Mersin limanından hareket eden gemilerde özellikle kuru ve tüketilmeye hazır gıdalar, içme suyu, tıbbi cihaz ve medikal malzemeleri, anne ve bebekler için hazırlanan hijyen setleri, uyku tulumları ve çadırlardan oluşan yaklaşık 800 tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze halkına ulaştırdıklarını belirtti.

Kısıtlı imkanlar ile çalışmaların sürdüğü belirtilirken; Gazze şeridinde, bir taraftan bombardıman altında okul, kamp ve kırsal bölgelere sığınan sivillere gıda dağıtımları gerçekleştirildi. Diğer taraftan da dernek bünyesindeki 3 ambulans ile 140 gündür Gazzeli yaralılara hizmet verdiği ifade edildi.

Son olarak; geçişlerin kolaylaştırılmasıyla, daha fazla insani yardım ve ihtiyaç malzemelerini Gazze’ye ulaştıracakları vurgulandı.


#Hayrat İnsani Yardım Derneği
#Gazze
#AFAD
37 dakika önce
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