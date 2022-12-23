İlahiyat Yıldızları Ödülleri 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması'nda sahiplerini bulacak

Asırlar önce belli bir coğrafi parça üzerinde ortaya çıkan İslâm Medeniyeti, sınırlarını aşarak tüm insanlığa huzuru, barışı ve adaleti temin etmiş; kültürü, bilimi, bilgiyi ve bilgeliği merkeze alarak çağlar açan ve çağları aşan bir medeniyet olmuştur. Özden kopmadan gelişime açık olan kültürü, bilimi, bilgiyi ve bilgeliği çalışmalarının merkezine alan Türkiye İlahiyatlar Derneği, tarihsel bağlamda Geleneksel İslami Değerlere bağlı, bilgiyi işleyerek yaşadığı çağa uyarlayabilen ve yarınları inşa etmek için yorulmadan çalışan aksiyoner nesillerin yetişmesi gayesiyle kurulmuştur.

TÜİD (Türkiye İlahiyatlar Derneği) gençleri sosyokültürel anlamda destekleyerek topluma faydalı bireyler olmaları yolunda ihtiyaç duydukları imkânları oluşturuyor. Ayrıca Türkiyedeki İlahiyatlı gençlerin birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bir araya geldikleri İlahiyat Gençlik Buluşmalarıyla ve İlahiyatlı gençlerin içindeki cevheri ve yeteneği ortaya çıkarma amacıyla düzenlendiği İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni ile gençlere sonsuz destek sağlıyor.

REKLAM

7 binden fazla genç ve protokolün yer alacağı ödül töreni, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 30 Aralık 2022 saat 17.00’da Burhan Felek Salonunda gerçekleşecek. Türkiye geneli katılım sağlayan, cevherleri henüz keşfedilmemiş ilahiyat fakültesi öğrencileri; Kültür Sanat, Proje Yazımı ve Siyer-i Nebi öykü yazımı kategorilerinde gösterdikleri başarı neticesinde, ödüllerin sahibi olacak.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI

İlkini 2017 yılında ikincisini ise 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz ve birlik ruhunu iliklerimize kadar hissettiğimiz ilahiyat gençlik buluşmalarımızın bugün üçüncüsünü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve 7bini aşkın gencimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaların ilkini gerçekleştirirken bir gayemiz ve hayalimiz vardı; ilahiyat fakültesi öğrencilerinin kendilerini, arzu ettikleri her alanda geliştirebilecekleri imkanları sunarak aksiyoner gençler yetiştirmek, bununla birlikte farklı fakültelerde okuyan öğrenciler arasında etkileşimi arttırarak birlik ruhunu canlandırmak. Amaçladığımız gayeye bugün ulaşmış olmanın sevincini bir onur nişanesi olarak taşıyoruz. Gençlik Buluşmamız içerisinde yoğun emek verdiğimiz İlahiyat Yıldızları Ödülleri de sahiplerini bulacak. Tüm gençlerimizi programımıza bekliyoruz