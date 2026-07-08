Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "İslam Medeniyeti: Barışın, Hoşgörünün ve Aydınlanmanın Yolu" temasıyla düzenlenen 1. Uluslararası İslam Medeniyeti Forumu başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden bakanlar, akademisyenler, din adamları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı forumda, İslam medeniyetinin barış, ilim ve ortak değerler eksenindeki katkısı ele alındı.

TARİHİ BİR SORUMLULUK

Forumun açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajını okudu. Erdoğan, günümüzde ayrışmaların derinleştiğine, nefret söylemleri ve İslamofobinin arttığına dikkat çekerek, “Ayrışmaların derinleştiği, nefret söylemlerinin ve İslamofobinin arttığı bir dönemde İslam’ın hakiki yüzünü yeniden insanlığa anlatmak tarihi bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. İmam Buhari, İmam Tirmizi ve İmam Maturidi gibi büyük alimlerin mirasının bugün de insanlığın ihtiyaç duyduğu evrensel değerleri taşıdığını vurgulayan Erdoğan, Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğinde bu mirası geleceğe taşıyan önemli bir misyona öncülük ettiğini belirtti.

BARIŞIN TEMELİ İLİM VE MANEVİ DEĞERLERDİR

Forumda okunan mesajında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dünyanın çatışmalar, aşırılıkçılık ve İslamofobi gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Mirziyoyev, “Bugünün istikrarsız dünyasında yalnızca bilim, eğitim, kültür ve manevi değerler barışın, karşılıklı anlayışın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlam temeli olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

DAYANIŞMAYI GELİŞTİRMELİYİZ

Forumun açılışında Özbekçe konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise günümüz dünyasının dogmatizm ve taassup karşısında ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. İmam Maturidi’nin akıl ve hikmet merkezli yaklaşımının bugün de yol gösterici olduğunu belirten Zorlu, “İnsanlık yeni bir söz, yeni bir nefes arıyor. İşte tam bu noktada o yeni nefes, Asya’nın kalbinden, bu kadim topraklardan ve bizlerle birlikte yükselecektir” dedi.