İsmailağa'dan kurban organizasyonu: Bir hisseyle binlerce sofraya bereket

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, her yıl olduğu gibi 2026 yılı Kurban Bayramı'nda "Paylaşarak Yakınlaş" organizasyonu düzenleyerek hem Müslümanların ibadetlerini yüksek hassasiyet ve güvenle eda etmelerine aracı olacak hem de ihtiyaç sahiplerine kurban ikramlıklarını ileterek kardeşlik bağlarını güçlendirecek.

Yıl Boyu Süren İyilik Döngüsü

Bağışlanan her kurban, sadece bayram günlerinde değil, vakfın 10 bin kişilik yüksek kapasiteli aşevi aracılığıyla sene boyunca da süren devasa bir berekete dönüşecek.

Her gün 100’e yakın farklı noktaya ulaştırılan sıcak yemeklerin ana kaynağını oluşturan bu bağışlar; ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına, Kur’an-ı Kerim kurslarındaki talebelerin gıdasına ve titizlikle hazırlanan et paketlerine can suyu olacak.

Tam Güven ve Yüksek Hassasiyet

Kurban kesim süreçleri, modern ve tam teşekküllü kesimhanelerde, dini vecibelere ve hijyen standartlarına en üst düzeyde riayet edilerek gerçekleştirilecek.

Bağışçıların emanetleri, dualar ve tekbirler eşliğinde, vekaletleri okunarak kesilecek; bu anlara ait video kayıtları ise şeffaflık ilkesi gereği her bağışçıya özel olarak ulaştırılacak.

“Paylaşarak Yakınlaş”

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, bu yılki kampanyasını “Paylaşarak Yakınlaş” mottosuyla duyururken, bir hisseyle binlerce sofraya bereket taşıma gayesini “Bir Hisse Bin Bereket” vurgusuyla ön plana çıkardı.

Manevi yakınlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın sembolü olan bir kurban hisse bedeli ise 19.500₺ olarak belirlendi.

Kurban seçiminden kesimhanelere, ocaklarda pişen aşlardan sofralara kadar detaylı işlemler Hayat





Nasıl Bağış Yaparım?

Hayırseverler, bağış işlemlerini www.ismailaga.com adresi üzerinden online olarak veya 0850 811 77 77 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla hızlıca gerçekleştirebilecek.

AFAD akreditasyonuna sahip ve kamu yararına çalışan bir kuruluş olma sorumluluğuyla hareket eden vakıf, eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerini her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Kampanyaya dair tüm detaylı bilgilendirmeler ise vakfın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında kamuoyunun bilgisine sunulmaya devam ediyor.



